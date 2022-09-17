BIST 3.377
DOLAR 18,26
EURO 18,28
ALTIN 983,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de düğün sonrası ortalık karıştı! Bir polis yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de düğün sonrası ortalık karıştı! Bir polis yaralandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgaya müdahaleye giden polis bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Abone ol

Düğün sonrası kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kavga sonrası elinde bıçakla sokakta dolaşan E.K'ye bıçağı bırakması yönünde uyarıda bulundu.

Uyarıları dinlemeyen E.K'ye biber gazı ile müdahale edildi. Müdahale sırasında elindeki bıçağı rastgele savuran şüpheli, polis memuru F.K'yi yüzünden yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli olay yerine gelen takviye ekipler tarafından gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
TOKİ taksitleri yıl yıl ödeme planı hesaplandı banka kredilerinden daha mı cazip?
TOKİ taksitleri yıl yıl ödeme planı hesaplandı banka kredilerinden daha mı cazip?
Putin'in Erdoğan'ı 1 dakika ayakta beklediği anlar gündem oldu!
Putin'in Erdoğan'ı 1 dakika ayakta beklediği anlar gündem oldu!
Almanya İspanya maçı nefes kesti EuroBasket 2022'de finalin adı rakibi oldu
Almanya İspanya maçı nefes kesti EuroBasket 2022'de finalin adı rakibi oldu
MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' eleştirisi
MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' eleştirisi
Okan Buruk: Hedefimiz lider ve şampiyon olmak
Okan Buruk: Hedefimiz lider ve şampiyon olmak
Trump'tan adaylık mesajı: Engellenirsem büyük problem yaşanır
Trump'tan adaylık mesajı: Engellenirsem büyük problem yaşanır
Erzurum'un Çat ilçesinde korkutan deprem
Erzurum'un Çat ilçesinde korkutan deprem
Süleyman Soylu: ABD'de bir tek malım var o da FETÖ
Süleyman Soylu: ABD'de bir tek malım var o da FETÖ
Taha Akgül, dünya şampiyonu oldu
Taha Akgül, dünya şampiyonu oldu
Araç sahipleri bunu bekliyordu! Motorine dev indirim gelecek
Araç sahipleri bunu bekliyordu! Motorine dev indirim gelecek