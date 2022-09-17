TOKİ taksitleri yıl yıl ödeme planı hesaplandı banka kredilerinden daha mı cazip?

Sosyal Konut Projesi'nin taksit ödemelerinin pahalı olduğu iddia edildi. Örnek ödeme tablosu yapan Sabah gazetesi, TOKİ finansmanının banka kredilerinden daha avantajlı olduğunu yazdı.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi'ne başvuru sayısı 3 günde 2 milyon aştı. Konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar bankalara akın etti.

Muhalefet partileri ise kampanyayı beğenmedi, eleştiriler yükseldi. Dar gelirlinin ve emeklinin taksitleri ödeyemeyeceği söylendi.

TOKİ'nin kampanyasında taksit ödemelerinin her yıl memur maaşlarına yapılacak zam oranında yılda iki defa artırılması tartışma konusu oldu.

Bankalar ve TOKİ finansmanı karşılaştırıldı

Sabah gazetesi konuya ilişkin bugün yaptığı haberde TOKİ'nin finansmanı ile bankaların kredisi karşılaştırıldı. Her yıl ortalama yüzde 10 artış üzerinden taksitlerin belirlendiği listenin toplamda banka kredilerinden daha uyguna geldiği yazıldı. Haberde şu ifadelere yer verildi:

20 yılda 1.5 milyon TL

TOKİ'nin kampanyasında 2+1 daire için 240 ay ödeme öngörülüyor. Belirlenen taksit tutarı ise 2 bin 280 lira. Önümüzdeki 20 yıl boyunca ortalama maaşlara yapılacak zammın yüzde 10 olduğu dikkate alındığında bu kampanyadan 2+1 daire alanlar toplamda 1 milyon 548 bin lira ödeyecek.

Aylık taksit ödemesinin her yıl yüzde 10 arttığı dikkate alınırsa, ikinci yıl taksit 2 bin 508 lira, üçüncü yıl 2 bin 758 lira, üçüncü yıl 3 bin 33 lira olacak. 20 yıl sonunda en son taksit ödemesi ise 13 bin 737 TL olarak gerçekleşecek. Fakat bu hesaplara rağmen, TOKİ'nin geçmiş kampanyalarında taksit ödemelerine yaptığı artışın enflasyonun dörtte birinden bile az olduğu dikkate alınmalı.

"Kredi çok daha pahalı"

Malum çevre, TOKİ yerine banka kredisinin kullanılmasının çok daha cazip olduğunu ileri sürerken, rakamlar bunu da doğrulamıyor. Merkez Bankası verilerine göre bankacılık sektöründe konut kredisinde aylık ortalama faiz yüzde 1.65 seviyesinde. 600 bin liralık konutun yüzde 10'unu peşin ödeyip yüzde 80'i için kredi çekildiğinde 432 bin liralık bir kredi çekilmiş olacak.

Kredi taksidinde aylık sabit 7.128 TL

Bu durumda aylık ödeme 20 yıl boyunca her ay 7.128 TL olacak. Bu rakamı asgari ücretlinin şu anda bile karşılaması mümkün değil. 20 yılın sonunda da yapılacak toplam ödeme 1 milyon 745 bin liraya ulaşacak."