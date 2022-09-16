Sosyal konut projesi için konuştu! Kılıçdaroğlu 'kafamda bazı sorular var' dedi ve sıraladı

Sosyal konut projesine 1 milyondan fazla başvuru yapıldı. "Her fakirin, her fukaranın başını sokabileceği bir evi olsun, itirazım yok." diyen CHP lideri bazı soruları olduğunu söyledi ve bunları sordu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımı tamamlanan Arnavutköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesine ilişkin şunları kaydetti:

"Her fakirin, her fukaranın başını sokabileceği bir evi olsun, itirazım yok. Evi olsun, evinde huzur olsun, rahat olsun, ona hiçbir itirazım yok. Ama kafamda bazı sorular var, fakirin fukaranın hakkını korumak için sormak zorundayım.

Parayı topluyorsun gayet güzel, herkes sıraya girdi parayı yatırdı o da gayet güzel, kurayı 6 ay sonra çekeceksin neden? Baştan kura çeksen? Alacaksın sen baştan parayı kullanacaksın. Sıfır faizle kullanacaksın. Üstelik fakirin fukaranın parasını kullanacaksın. Üstelik 5 kuruş faiz vermeyeceksin gelir vermeyeceksin. 6 ay sonra kurada çıkmazsa ne olacak benim hakkım? Şimdi ben bu soruyu sormazsam fakirin fukaranın hakkını korumamış olurum. Benim görevim tüyü bitmemiş yetimin, fakirin fukaranın hakkını korumaktır."

Temiz, ahlaklı, fakirin fukaranın hakkının korunduğu siyaset anlayışını inşa etmeye çalıştığını anlatan Kılıçdaroğlu, konut projesinde ihale alan firmaların demir ve çimento fiyatlarının yükseldiğini bahane ederek kaçabileceğini öne sürdü.