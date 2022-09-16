Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay Zirvesi'nde flaş açıklamalar!

Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi başladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in daveti üzerine zirveye özel konuk olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede konuştu. Türkiye’nin ilk kez ‘Cumhurbaşkanı’ düzeyinde katıldığı zirvede konuşan Erdoğan, 'Yeniden Asya girişimizle ata yurdumuz Asya ile ilişkilerimizi her anlamda güçlendirmeye çalışıyoruz' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

- Asya'nın hoşgörü iklimi ve kadim kültürünün günümüzdeki temsilcisi olarak tarafımızdan görülüyor bu nedenle teşkilat ile ilişkilerimizi geliştirmeye önem gösteriyoruz. Burası Asya'ya açılan pencerelerimizden birisi olmuştur.

- Üstlendiğimiz sorumluluk teşkilat ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar geliştiğini göstermiştir. Bundan sonra işbirliğimiz artıracağımıza inanıyorum.

- İklim değişikliği, enerji, terörizm, düzensiz göç, ekonomik durgunluk ve tedarik zincirindeki nice aksamalarla karşı karşıyayız, bunlarla ancak beraber mücadele edebiliriz.

- Tüm insanlığın aynı gemide olduğunu hatırlatan bu küresel salgın sürecinde, gelişmeler ülkeler iyi bir imtihan veremediler. Kimi ülkeler tıbbi malzemeler konusunda çatışma noktasına geldi.

Amacımız barış çemberi oluşturmak

- Bölgemizde ve ötesinde barış güvenlik ve istihdamın sağlanması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Amacımız bölgemiz ve ötesinde barış çemberi oluşturmaktır.

- Ukrayna tahılının sevkiyatı konusunda BM ve taraflarla verimli bir işbirliği yürütüyoruz. Tahılın ihtiyaç duyanlara ulaşması için çaba harcıyoruz.

- 40 yılı bulan bölücü terörle mücadelemizde çoğu zaman yalnız bırakılsak da terörün tüm biçimleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. G20 kulvarındaki girişimlerimiz başta olmak üzere küresel tedarik zincirindeki çabamızı sürdürüyoruz.

- Doğu ile batı arasındaki köprü konumumuz emsalsiz imkanlar sunuyor. Güvenlikten ekonomiye, enerjiden ulaşıma, tarımdan turizme her alanda iş birliğine hazırız.

Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler...

Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler ile ağaç dikme töreni sonrası "Ebedî Şehir" kompleksinde liderlerle bir araya geldi.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile 'Ebedî Şehir' kompleksinde bir araya gelip sohbet ettiler.

Bugün sabah saatlerinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'nda yapılan ve basına kapalı olan görüşme yarım saat sürdü.

Erdoğan daha sonra Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla 1996 yılında kurulmuştu.

Örgüte Özbekistan, Pakistan ve Hindistan'ın da katılımıyla tam üye sayısı sekize yükselmiş oldu.

2005'te ŞİÖ'ye gözlemci statüsünde üye olarak katılan İran'ın tam üyelik süreci Eylül 2021'de başlatılmıştı.

Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye ise diyalog ortağı olarak yer alıyor.