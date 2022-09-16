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Kapağı açık kalan rögara düşen kadın 2 buçuk saat sonra sesini duyurdu

Kapağı açık kalan rögara düşen kadın 2 buçuk saat sonra sesini duyurdu

KOCAELİ'de kapağı açık kalan rögara düşen ve 2 buçuk saat sesini duyurmaya çalışan kadını, itfaiye ekipleri kurtardı.

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Olay, Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 68. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen kadın açık kalan rögarı görmeyerek çukura düştü. Düştüğü yerde yaralanan kadın, yaklaşık 2 buçuk saat sesini duyurmaya çalıştı.

Kendisini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü çukurdan kurtarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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