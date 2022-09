Antalya'da büyük tesadüf! 2 bebeğin son şansı yaver gitti, onlarınki uymadı ama...

Kırgızistan'da yaşayan 3 aylık Elmar bebek ile 5 aylık Ademi bebek karaciğer yetmezliği teşhisi ile Antalya'ya geldi. Kan grupları uymayan 2 bebek büyük tesadüf sayesinde kurtuldu. Elmar bebeğin annesinin Ademi bebeğe, Ademi bebeğin babasının ise Elmar bebeğe nakil için uyumlu olduğu tespit edildi. 2 bebek çapraz nakille sağlıklarına kavuştu.

Kırgızistan’da yaşayan Elmar Argenov ile Ademi Ulanbekovna Omurzakova, karaciğer yetmezliği (siroz) teşhisi ile Rusya’da bulunan bir yardım fonu tarafından son çare olarak getirildikleri Antalya’da anne ve babalarından yapılan çapraz nakille sağlıklarına kavuştu.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi’nde kontrolleri yapılan bebeklerin, anne ve babaları ile uyumlu oldukları görüldü.

Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı ameliyat sonucunda Elmar bebeğe Ademi bebeğin babası Ulanbek Kurbanbaev (42), Ademi bebeğe ise Elmar bebeğin annesi Güliza Muratbekova (24) karaciğerini bağışladı. Bebekler ve aileleri ameliyat sonrası sağlıklarına kavuştu.

"Bir tesadüf denk geldi"

Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu,”Hastalarımızın her ikisinin de doğuştan safra kanalları yoktu. Daha öncesinde, erken dönemde bu hastalara biraz zaman kazanmak için farklı bir ameliyat yapıyoruz ama bu 2 hastaya da öncesinde herhangi bir ameliyat yapılmamış. İkisi de bize siroz olarak başvurdular. Yaptığımız tahlil sonucu ikisinin de nakil olması gerektiğine karar verdik. Nakil hazırlıklarına başladık. Bu tür hastalarda nakil için ilk adaylarımız her zaman en yakın akrabalardır. Bebeklerimizin kan grubu uyumu olmadı. Uyum olmadı ama bir tesadüf denk geldi. Her 2 ailenin ebeveynlerinin diğer çocuğa uygun olduğunu gördük. Bu durumdan dolayı çapraz nakil yapmaya karar verdik. Çapraz karaciğer naklimizi gerçekleştirdik. Her 2 bebeğimiz de gayet iyi, taburculuk aşamasına geldiler. Normal beslenmelerine başladık. Vericilerimiz anne ve babalar burada. Onlarda gayet iyi durumdalar. Onları da taburcu ettik” diye konuştu.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nin karaciğer nakli konusunda tecrübeli olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, “Bu şekildeki bebeklerin karaciğer nakli teknik olarak daha zor ama günümüzde artık başarıyla gerçekleştirebiliyoruz. Bu şekildeki hastalarımızın ailelerine korkmamalarını tavsiye ediyoruz. Biz karaciğer nakli konusunda tecrübeli bir merkeziz” şeklinde konuştu.

"Son şansımızdı"

Ameliyat sonrası mutluluğunu dile getiren Ademi bebeğin babası Ulanbek Kurbanbaev, “Kendimi iyi hissediyorum. Kısaca mükemmeldi demek istiyorum. İnanılmaz bir şekilde mutluyum. Son şansımızdı, çocuğumuz kurtuldu” dedi.

"2 çocuğu aynı anda kurtarmamıza mutlu oldum"

Elmar bebeğin annesi Güliza Muratbekova ise “İyi hissediyorum, her şey yolunda. Heyecanlıyım ve çok mutluyum. Ameliyatlardan önce çok zor zamanlardan geçtik. Ameliyatlardan sonra her şey yoluna girmeye başladı. 2 çocuğu da aynı anda kurtarmamıza çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

Bebeklerin Türkiye’de tedavi görmelerini sağlayan Rusya’da bulunan bir yardım fonunun yetkilisi Elena İvanovskaia da, “Biz her ülkeden ihtiyacı olan hastalara yardımcı oluyoruz. Kazakistan’dan, Kırgızistan’dan, Dağıstan’dan hastaları Türkiye’ye gönderiyoruz. İnternet üzerinden bağış alarak hastaların tedavisi için destek oluyoruz” açıklamalarında bulundu.