Göçmen kaçakçısı diye alındılar, İran casusu çıktılar! Evden çıkanlar polisleri bile şok etti

Akıllara, Türkiye’deki "İsrailli hedeflere suikast" iddiasıyla MİT tarafından 3 ay önce çökertilen İran istihbaratına çalışan casus ağı geldi

Şüphelilerin kaldıkları adreste gerçekleştirilen aramalarda, çoğunluğu Avrupa ülkelerine ait olduğu belirlenen ve tamamı orijinal onlarca çalıntı ya da kayıp yabancı ve Türk pasaportu ile casusluk faaliyetlerinde ‘böcek’ diye tabir edilen ortam dinleme ve ses iletim cihazları, görüntü ve ses kayıt aparatları, 1 gizli kamera, 1 adet böcek arama cihazı, 1 adet casusluk cihazlarının tespitinde kullanılan tarama cihaz, büyüteç, hafıza kartları, ülkeler arası giriş-çıkış mühürleri ve 20 bin 200 TL para ele geçirildi.