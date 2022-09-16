Masumlar Apartmanı'nın Naci'si bambaşka oldu yeni imajıyla sen neymişsin dedirtti

TRT 1 ekranlarının en çok seyredilen dizilerinden biri olan ve 2 sezon süren Masumlar Apartmanı dizisinde öğretmen Naci karakterine hayat veren başarılı oyuncu Tansel Öngel, yeni projesi için bambaşka bir imaja büründü. Gözlük takan saçlarını kestiren Öngel, 'Vay be sen ne olmuşsun dedirtti'

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TRT 1 ekranlarında salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi 2 sezon sürmüş ve her bölümü ile büyük ses getirmişti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan dizi yayınlandığı her bölümü ile büyük ilgi görmüştü. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Diziye renk katan önemli isimlerden biri de Öğretmen Naci karakteri ile Tansel Döngel oldu.

Safiye'nin çocukluk aşkı olan Naci karakteri ile büyük beğeni toplayan Tansel Döngel daha sonra setlere biraz vermiş ve Maske Kimsen Sen yarışmasını sunmaya başlamıştı. Yarışmanın erken final yapmasının ardından Döngel yeniden setlere döndü ve bambaşka bir imaj yaptı.

Oyuncu yeni sezonda Show Tv ile el sıkıştı. Sevilen oyuncu Hayat Bugün adlı dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Deniz Tansel Öngel, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam’ın uluslararası ilk uyarlaması olan Hayat Bugün’de doktor rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Öngel’e başrollerde, Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol’un da aralarında bulunduğu yetenekli oyuncu kadrosu eşlik ediyor. Oyuncu yeni imajını instagram hesabında paylaştı.

Peki Tansel Döngel'in rol alacağı dizinin konusu nedir?

Tansel Döngel'i seyirciyi ile yeniden bir araya getirecek dizinin konusu ise şöyle;

Başhekim Barış Güvener, İstanbul’un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi’ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır.…

Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir. Hayat Bugün, güçlü hikayesi ve dikkat çeken kadrosu ile çok yakında Show TV’de ekranlarında olacak.

Tansel Öngel kimdir?

Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 Kilis'de doğmuştur. Babaannesi Selanik göçmeni, anneannesi Mısırlı, dedesi Lübnanlı. Anne ve babası öğretmen olduğu için görev yaptıkları Gaziantep, Kilis'de doğdu, Ankara'da büyüdü.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 2000 yılında mezun oldu.

2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosunda göreve başladı. Halen Trabzon Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir

İlk kez 2004 yılında "Uy Başımıza Gelenler" dizisi ile ekran karşısına geçerken Hakan Yılmaz, Başak Köklükaya, Aykut Oray, Nefise Karatay, Mustafa Üstündağ ile beraber oynadı.

2010 yılında yönetmenliğini Osman Sınav ve Raşit Çelikezer'in birlikte yaptığı "Kılıç Günü" adlı dizide başrolde olarak Nur Erkul, Melike Güner, Ertan Saban, Yurdaer Okur, Ali Atay, Teoman Kumbaracıbaşı ile beraber oynadı.

2011 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Venedik Kralı'nın oğlu Alvise Gritti rolünü oynadı.

6 Kasım 2012 tarihinde 29 Nisan 2014 tarihine kadar ekranlarda oynayan ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenlik yaptığı "Benim İçin Üzülme" adlı dizide başrollerde Fulya Zenginer, Tansel Öngel, Çağlar Ertuğrul, Öykü Çelik, Ünal Silver oynadılar.

18 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan ve yönetmenliğini Özhan Eren'in yaptığı "Son Mektup" adlı sinema filminde Nesrin Cavadzade ile başrolde oynadı.

Tansel Öngel, 2007 yılında Özge Özder ile evlendi. 2010 yılında boşandı.