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İnternetten tanışıp kandırıyordu, son kurban 15 yaşında! Genç kızı böyle götürdü...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İnternetten tanışıp kandırıyordu, son kurban 15 yaşında! Genç kızı böyle götürdü...

MERSİN'de terör örgütü PKK'nın 'çocuk avcısı' yakayı ele verdi. Söz konusu şüpheli, sosyal medyada gözüne kestirdiği çocukları propaganda yöntemiyle kandırarak dağa götürüyordu. Şüpheli tutuklanırken en son 15 yaşındaki bir kız çocuğunu dağa kaçırdığı tespit edildi. Aile çocuklarına seslenerek, "Geri dön" çağrısı yaptı.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Eski HDP ilçe başkanı

Geçmiş dönemlerde HDP Toroslar ilçe başkan olarak görev yapan ve şu anda Demokratik Bölgeler Partisi Mersin İl Temsilcisi olan M.İ.'nin, 15 yaşındaki R.K. isimli kız çocuğunu propaganda yöntemini kullanarak kandırdığı ve örgütün kırsal alanına götürdüğü tespit edildi. Bunun üzerine şahsı takibe alan ekipler, yaptıkları operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Küçük çocukları ve gençleri kandırdı

Şahsın sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yöntemlerini kullanarak mesajlaşma yoluyla yaşı küçük çocukları ve gençleri kandırarak örgütün kırsal alanına götürdüğü belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aile kızlarına seslendi: Seni bekliyoruz

4 gün önce 15 yaşındaki kızları kaçırılarak dağa götürülen anne Ş.K, "Rojin kızım neredesin geri gel, hastasın, 15 yaşındasın. Astım hastasısın, kim kandırmış kızım korkma eve gel anneciğim. Seni bekliyoruz" dedi.

Baba İ.K. ise kızının daha 15 yaşında olduğunu belirterek, "Astım hastası olduğu için günde 2-3 kere makineye bağlanıyor. Yüksek dozlu astım ve bronşiti var. Kızımı kandırıp evden götürdüler. 4 gündür kızım yok. Onun gelmesini istiyoruz. Benim kızım küçüktür, hastadır. Benim kızımın hayalleri vardı. Bekliyoruz, kızımızı istiyoruz. Neredeysen kızım gel, seni bekliyoruz, seni seviyoruz. Devletimiz bizim arkamızdadır. Kızımızı seviyoruz, eve dönmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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