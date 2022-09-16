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Şişman kadınlarla dalga geçen Mehmet Dinçerler'in kilolu hali ortaya çıktı, sosyal medya sallandı

Şişman kadınlarla dalga geçen Mehmet Dinçerler'in kilolu hali ortaya çıktı, sosyal medya sallandı

Son günlerde şarkıcı Hadise ile aralarındaki anlaşmazlık ve boşanma davasından dolayı her gün magazin gündeminde yer alan Mehmet Dinçerler'in, sosyal medya hesabındaki eski paylaşımları ortaya çıktı. Kilolu kadınlarla dalga geçen Dinçerler'in kilolu hali, sosyal medyada viral oldu. İşte o fotoğraf...

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Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Hadise'nin aşk yaşadığı bu büyük aşkı Mehmet Dinçerler ocak ayında evlilik teklifi etmişti. Dinçerler, şarkıcı Hadise'ye, yaptığı bu romantik teklif için 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük hediye etmişti. Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler çifti, 1 yıllık birliktelik yaşadıktan sonra geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nikah masasına oturmuştu.

Boşanıyorlar

Birlikteliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Hadise ile Mehmet Dinçerler, boşanıyor. Öncesinde de bir süredir birlikte görüntülenemeyen çiftten Hadise, sürekli taktığı 3 milyon değerindeki evlilik yüzüğünü artık takmamaya başladı. Çok geçmeden Mehmet Dinçerler de parmağında evlilik yüzüğü olmadan görüntülendi.

Hadise boşanma davası açtı

Hadise avukatı Dr. Hakan Öncel aracılığıyla dün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mehmet Dinçerler'in anlaşmalı boşanma davasına yanaşmadığı ve takı konusunda kriz çıkardığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Hadise, ''Evlilik Birliğinin Sarsılması" sebebiyle boşanma davası açtı. Avukat Hakan Öncel aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, Mehmet Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra davranışlarında bazı şeylerin değiştiği anlatıldı.

Dinçerler'in şarkıcı Hadise'nin sanat hayatına yönelik kıskançlıklardan dolayı meydana gelen kısıtlamalarda bulunmaya başladığı belirtilerek ''Bu davranışlar zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkilim Hadise'yi oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır'' ifadelerine yer verildi.

Paylaşımları ortaya çıktı

Mehmet Dinçerler'in, ve Hadise arasındaki olaylardan sonra ortaya çıkan eski paylaşımları ise başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Aralarında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bulunduğu bir takım kişilere yönelik hakaret dolu paylaşımlar yaptığı görülen Dinçerler tepkiler çığ gibi büyümesi üzerine tüm sosyal medya hesaplarını kapattı. 

Sosyal medyada kızlarla dalga geçen Mehmet Dinçerler'in kilolu fotoğrafı ortaya çıktı...

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