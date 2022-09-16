Gökhan Çıra hızlı çıktı! İki hafta önce boşanan Gökhan Çıra yeni fenomen sevgilisiyle el ele görüntülendi

Selin Ciğerci ile ihanet iddiaları ile ikinci evliliğini bitiren futbolcu Gökhan Çıra sosyal medya hesabından paylaşıp sildiği yeni sevgilisi ile el ele görüntülendi.

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Son dönemlerde özel hayatıyla gündemlerden düşmeyen cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan internet fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci 2019 yılında Futbolcu Gökhan Çıra ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuş ve mutluluğa evet demişti. 2 yıllık evliliklerinde sorunlar oluşmaya başlayan çift 2021'de anlaşmalı olarak evliliklerini bitirmişti.

İkinci şansa ihanet gölgesi düşmüştü

Ayrılığın hasretine dayanamayan ünlü çift 4 ay sonra yeniden nikah masasına oturmuş ve evliliklerine kaldıkları yerden devam etmişti. Aşklarına nazar değen ikilinin mutluluğu uzun sürmemiş çift ihanet iddiaları üzerine tekrardan boşanma davası açmış ve iki hafta önce tekrardan ikinci şansı verdikleri evliliklerini sonlandırmışlardı.

Selin başka aşkta, Gökhan başka...

Ayrılığın ardından kısa bir süre sonra kalbinin kapılarını İtalyan bir futbolcuya açan Selin Ciğerci yeni sevgilisi olduğu iddia edilen İtalyan Giuseppe Ranieri!yı sosyal medya hesabından eklemişti. Birbirinini sosyal medya hesabından takip eden ünlü ikilinin aşk iddiaları yalan çıkmıştı Selin Ciğerci şimdilerde basketbolcu bir isimle aşk yaşadığını bir programda sevenleriyle paylaştı.

Yeni aşkı da fenomen çıktı!

Selin Ciğerci'nin yeni aşkından sonra Gökhan Çıra'da hızlı davrandı. İhanet haberlerinin ardından tekrardan gündeme gelen Çıra yeni sevgilisi ile Bebek'te el ele görüntülendi. Flaşların patlaması ile neye uğradığını şaşıran taze çift neye uğradıklarını şaşırdı.

Daha önce sosyal medya hesabından sevgilisinin fotoğrafını paylaşan ve sonra hemen silen Gökhan Çıra ve sevgilisinin yakın korumaları ile dolaşmaları dikkat çekerken çift muhabirlerin sorularını yanıtlamak istemeyince hemen birlikte bir mekana girdi. Çıra'nın yeni sevgilisi de internet fenomeni çıktı. Ünlü futbolcunun sevgilisinin Sedef Bekiroğlu olduğu öğrenildi.