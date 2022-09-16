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Uyarı geldi Rıdvan Dilmen küstü dakikalarca konuşmadı program yarıda bitti

Uyarı geldi Rıdvan Dilmen küstü dakikalarca konuşmadı program yarıda bitti

Rıdvan Dilmen TV8,5’ta maçı analiz ederken rejiden gelen “acele edin görüntülü analize geçin” uyarısıyla çok sinirlendi. Görüntüler geldi ama Dilmen ses çıkarmadı, dakikalarca sustu, reklama gidildi ve program yarıda bitti.

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Rennes-Fenerbahçe maçının ardından Rıdvan Dilmen sosyal medyada gündem oldu.

Dilmen maçla ilgili analizi sırasında Murat Kosova'dan gelen "Görüntülü analiZe geçme konusunda baskı görüyoruz yukarıdan" sözleri Dilmen'ı çok kızdırdı. 

Çok sinirlenen Rıdvan Dilmen, "Gelsinler onlar anlatsınlar o zaman! Burada önemli bir şey anlatıyoruz" dedi ve yerine oturdu.

Dilmen, "Gelsinler o zaman onlar yapsın" diyerek oturdu! Murat Kosova "Çko pozisyon varmış. Suç ben de, özür dilerim" dedi ama Dilmen'in tepkisi devam etti.

Dakikalarca hiçbir yorumda bulunmayan Rıdvan Dilmen'in o halleri sosyal medyada gündem oldu. 

Rıdvan Dilmen'in konuşmaması üzerine tek başına yayın yapmaya çalışan Murat Kosova, programı erken bitirmek zorunda kaldı.

Sosyal medyada Rıdvan Dilmen'e yapılan olayı saygısızlık olarak nitelendiren bazı taraftarlar, tecrübeli yorumcuya sahip çıktı.

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