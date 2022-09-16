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Reuters'tan flaş iddia! MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriye İstihbarat Başkanı Mamluk ile görüştü

Reuters'tan flaş iddia! MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriye İstihbarat Başkanı Mamluk ile görüştü

Reuters, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın, son birkaç hafta içinde Şam'ın istihbarat lideri Ali Mamluk ile Suriye'nin başkenti Şam’da çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini iddia eden haber yaptı.

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Reuters'ta yer alan habere göre; iki Türk yetkili ve Şam bağlantılı bölgesel bir kaynak tarafından, görüşmenin Rusya aracılığıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.  Üst düzey bir Türk yetkilinin aktardığına göre; görüşmeler sırasında MİT Başkanı Fidan ve Suriye İstihbarat lideri Mamluk, iki ülkenin dışişleri bakanlarının nasıl bir araya gelebileceğini değerlendirdi. 

Rusya, anlaşma istiyor

Türk yetkili, "Rusya, Suriye ve Türkiye'nin sorunlarını aşmasını ve hem Türkiye'nin hem de Suriye'nin herkesin çıkarına olan bazı anlaşmalara varmasını istiyor" dedi. 

Rusya'nın Ukrayna'ya odaklanmak için Suriye'deki bazı askeri kaynaklarını kademeli olarak çektiğini ve Türkiye'den Suriye'de "siyasi bir çözümü hızlandırmak" için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilişkileri normalleştirmesini istediği aktarıldı. 

Suriye: Bizi Rusya teşvik ediyor

Şam bağlantılı bölgesel kaynak ise, Rusya'nın; Ukrayna'yı işgalinde kendi pozisyonunu sabitlemek amacıyla Suriye'yi müzakerelere girmeye teşvik ettiğini ve Fidan'ın ağustos ayı sonunda Şam'a yaptığı iki günlük ziyaret de dahil olmak üzere, yapılan toplantıların daha yüksek düzeyde oturumlar için zemin hazırlamayı amaçladığını söyledi.

Fransa merkezli istihbarat sitesi Intelligence Online da, önceki günlerde Fidan ile Mamluk'un bir görüşme gerçekleştirdiğini aktarmıştı. 

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