Merve Boluğur'dan evlenme teklifi aldığı sevgilisi Mert Aydın hakkında olay çıkaran paylaşım

Oyuncu Merve Boluğur ve DJ sevgilisi Mert Aydın'ın 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girmeleri bekleniyordu. Merve Boluğur dün gece, geçtiğimiz günlerde sokak ortasında tartıştığı ve küstüğü sevgilisini öyle bir şekilde paylaştı ki, sosyal medya sallandı. İşte ayrıntılar...

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Ünlü oyuncu Merve Boluğur, özellikle son zamanlarda sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden hiç düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Boluğur bu sefer de, kendi doğum gününde evlenecekleri konuşulan sevgilisi Mert Aydın ile ilgili yaptığı o bomba paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Bakın güzel oyuncu Merve Boluğur'un, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdıran o hamlesi neydi...

Bir ayda evlilik teklifi!

Oyuncu Merve Boluğur, 2 Eylül'de DJ sevgilisi Mert Aydın'ın evlenme teklifi almıştı. Aldığı evlilik teklifiyle neye uğradığını şaşıran oyuncunun, sevgilisinin evlilik teklifine karşılık olacak ne diyeceği çok fazla merak edildi. Heyecandan gözleri dolan Boluğur, Aydın'ın bir ay içinde yaptığı evlilik teklifi karşısında, "Sonsuza kadar evet" cevabını vermişti. Ünlü oyuncu Merve Boluğur, evlenme teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından da paylaşıp, "I said yes (evet dedim) kocam" notunu düşmüştü.

''Çok şaşkınım''

Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Merve Boluğur, "Çok şaşkınım. Bana şu an rüya gibi geliyor. İlişkinin daha çok başındayız. Bu kadar kısa sürede sağlam ilerlemek beni çok mutlu etti. Drone yaklaşınca ben anlamadım. Bir anda bir şeyler olmaya başladı. Çok mutluyum" demişti.

Mert Aydın ise "Çok mutluyum. Bunu Merve ile birlikte yaşadığım için daha çok mutluyum. Mekanın alt katının sadece bize özel olmasını istedim. Bu anı sadece baş başa yaşamayı tercih ettim. Bize özel bir an oldu. Düğünümüzde en yakın zamanda olacak" şeklinde konuşmuştu.

Merve aşka geldi

Merve Boluğur, kameralara yansıyan tartışmalarından sonra müstakbel eşinin fotoğrafıyla yeni bir paylaşım yaptı. O paylaşım, sosyal medyada büyük ses getirdi.

16 Eylül'de 36'ıncı yaşına giren güzel oyuncu, Mert Aydın'ın fotoğrafını 3.9 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden "Kocam da kocam" notuyla yayınladı.

Boluğur'a atılan mesaj kriz çıkardı

DJ Mert Aydın ile evlilik hazırlıkları yapan oyun Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ise sevgilisi ile Nişantaşı'nda araç beklerken kameralara yakalanmıştı. Araçlarını bekledikleri sırada hararetli bir tartışma yaşayan ikilinin arasının oyuncunun telefonuna gelen bir mesaj yüzünden açıldığı öğrenilmişti. Araba beklerken "O benim arkadaşım" şeklinde konuştuğu duyulan Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın tartıştığı görüntüler objektiflere yansımıştı. Tartışmanın dozunun arttığı anlarda sinirlerine hakim olamayan oyuncunun, evlilik planları yaptığı Aydın'a "Yeter artık kes sesini!" diyerek bağırdığı duyulmuştu.