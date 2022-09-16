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Uygun taksitli otomobil kampanyası kulisi Abdurrrahman Yıldırım: Ama şu olabilir

Uygun taksitli otomobil kampanyası kulisi Abdurrrahman Yıldırım: Ama şu olabilir

Ucuz taksitli otomobil projesi AK Parti kulislerinde gündeme geldi. Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, konuya ilişkin kaleme aldığı yazısında "Ucuz otomobil dağıtsanız bile belki 200 bin otomobil dağıtacaksınız. O nedenle bunu biraz zor görüyorum. Ama şu olabilir; otomobil vergileri düşürebilir. ÖTV, seçim öncesinde düşebilir." dedi.

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Sosyal konut hamlesinin ardından şimdi de ucuz taksitli otomobil kampanyası gündemde. 

İlk kez araç sahibi olacaklar için uygun taksitle  otomobil almayı kolaylaştıracak proje heyecan uyandırdı. BBC Türkçe'nin dün geçtiği bu kulis haber dikkat çekti. 

Konuya ilişkin yazı kaleme alan Habertürk ekonomi yazarı Abdurraman Yıldırım, projeyi değerlendirdi.

Yıldırım, otomobilden ziyade ÖTV'nin indirilmesinden yana olduğunu belirterek, yazısında şu ifadelere yer verdi:

ÖTV seçim öncesi düşebilir

"Sıfır otomobillerin fiyatları düşünce ikinci el otomobillerin fiyatı da düşüyor. İkinci el otomobile sahip olan insanların sayısı daha fazla. Ucuz otomobil dağıtsanız bile belki 200 bin otomobil dağıtacaksınız. O nedenle bunu biraz zor görüyorum.
Ama şu olabilir; otomobil vergileri düşürebilir. ÖTV, seçim öncesinde düşebilir. Piyasayı açma kısmet bir rahatlama olabilir, olmalı da...

Bu kadar yüksek fiyattan otomobil almak çok zor! Eğer bir ulaşım sorunu varsa devlet burada bir kaynak ayıracaksa toplu taşımaya ayırmalı diye düşünüyorum.

Otomobil için dünyanın en yüksek vergileri Türkiye'de! Eğer ÖTV indirimi olursa bu vatandaşı olumlu etkiler.

TOGG bir Türk markası. Türkiye'nin ürettiği bir otomobil. Yakıtı ithal olmayacak. Elektrikli ve Türkiye'nin ürettiği bir otomobili hükümet seçim öncesinde veya sonrasında destekleyebilir. Düşük fiyatla otomobili vatandaşa satabilir. Burada bir sorun yok."

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