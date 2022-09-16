Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Keşke Beşar Esad Özbekistan'a gelse, görüşürdüm'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay Beşlisi toplantısı için Özbekistan’ın tarihi kenti Semerkant'ta. Erdoğan'ın, Özbekistan'a gitmeden önce gerçekleştirdiği AK Parti MKYK toplantısında "Keşke Esed Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm” dediği ortaya çıktı.

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"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Bear Esad'la görüyecek mi?" tartışmaları sürerken Erdoğan'dan bomba açıklama geldi. Hafta başında gerçekleştirilen AK Parti'nin sürpriz Merkez Karar Yönetim Kurul (MKYK) toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşar Esad'la ilgili sözlerinin damga vurduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos’ta Soçi’de görüştüğü Putin’in, Suriye’ye yönelik operasyonu gündeme geldiğinde, “Mümkün olduğunca bunları, rejimle birlikte çözme yolunu tercih ederseniz çok daha isabetli olur gibi bir yaklaşımı var” demişti. Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra “Erdoğan ile Esed görüşecekler mi?” diye bir tartışma başlamıştı.

Esad Semerkant'a davetli değil

İran Haber Ajansı Tasnim, Putin’in Esed’i Şanghay toplantısına davet ettiğini belirterek, Erdoğan ile Esed’in Semerkant’ta görüşeceği haberi geçti. Böylece gözler Şanghay toplantısının yapılacağı Semerkant’a çevrildi. Ancak Şanghay Beşlisi zirvesi başladı ve Esad'ın davetli olmadığı kesinleşti. Hürriyet yazarı Abdulkadir selvi, Erdoğan'ın Beşar Esad'la görüşme konusunda yaptığı bomba açıklamayı köşesine taşıdı. İşte azının o bölümü:

Çavuşoğlu, 'görüşme yok' deyince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şanghay ziyareti, hafta başında yapılan AK Parti MKYK toplantısında da gündem oluyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Semerkant’ta Esed’le görüşeceğine dair haberler olduğu hatırlatılarak, “Erdoğan ile Esed görüşecek mi?” diye soruyorlar. Çavuşoğlu, “Esad Şanghay beşlisine gelmiyor. Böyle bir davet de yok” diyor.

Erdoğan bombayı o anda patlatıyor

Ancak Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu yanıtından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü alıyor ve şu tarihi açıklamayı yapıyor, “Keşke Esed Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm” diyor. "Suriye içsavaşının başladığı günden bu yana Erdoğan’ın Esed konusunda yaptığı en çarpıcı değerlendirme diyebilirsiniz" diyen Selvi, Erdoğan'ın MKYK'da yaptığı konuşmayı aynen aktardı:

Keşke Özbekistan'a gelse, görüşürdüm

- "Keşke Esed Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm. Ama o oralara gelemez. Onun yüzünden, onun tutumundan dolayı Suriye bölünmek üzere. O kendi iktidarını korumak için muhaliflerle savaşa tutuştu. Kendi iktidarını korumayı tercih etti. Kendi kontrol ettiği alanları korumayı düşündü. Ama büyük toprakları koruyamadı” diyor.

Yüzüne 'Ben sana demiştim' derdim

- Erdoğan ikinci kez, “Keşke Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm” dedikten sonra şöyle devam ediyor, “Keşke Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm. Bunları yüzüne karşı söylerdim. Biz o zaman kendisine ‘Bak, böyle yaparsanız Suriye bölünür’ dedik. O muhalifler için bunlar kalabalık ama silahları yok diye düşündü. Bizim uyarılarımızı dikkate almadı. Ama oraya Amerika’nın, Rusya’nın gireceğini düşünmedi. Kendi iktidar alanını korumayı tercih etti ama Suriye’nin büyük topraklarını koruyamadı” diye konuşuyor.