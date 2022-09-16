Rennes Fenerbahçe maçında kazanan çıkmadı! Kanarya uzatmalarda 1 puanı kaptı!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile 2-2 berabere kaldı.

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Fransa'nın Rennes takımına konuk oldu. Roazhon Park'ta oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.

Rennes, 52. dakikada Terrier ile 54. dakikada Majer'in kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Fenerbahçe, 60. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+2. dakikada Valencia'nın penaltıdan kaydettiği gollerle 2-2'yi yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 tamamlandı.

Bu sonucun ardından iki ekip de puanını 4'e çıkardı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada İsmail’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi’nin şutunda kaleci Mandanda meşin yuvarlağı kontrol etti.

15. dakikada sol kanattan Mert Hakan'ın ortasında ceza sahası içinde Gustavo'nun kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

25. dakikada ceza sahası sol çaprazdan İrfan Can’ın vuruşunda top ağlara gitti. VAR incelemesi sonucunda ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

52. dakikada savunmanın arasına atılan pasa hareketlenen Terrier, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0

54. dakikada Martin Terrier’in savunmanın arkasına attığı topla kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Lovro Majer, Altay'ı da geçerek meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0

60. dakikada Mert Hakan’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan İrfan Can’ın ceza sahasına sokulup çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90+1. dakikada Bourigeaud, ceza sahası içinde Valencia’yı düşürünce hakem penaltı kararı verdi.

90+2. dakikada beyaz noktanın başına geçen Valencia topu ağlara gönderdi. 2-2

Mert Hakan bu sezon ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, bu sezon ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı.

Sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk maçını 22 Ağustos'ta Adana Demirspor'a karşı oynamış ve sonradan oyuna girmişti.

Daha sonra 4 maçta daha sonradan oyuna dahil olan Mert Hakan, bu sezon ilk 11'de ilk kez Rennes'e karşı forma giydi.

Batshuayi 11'de başladı

Fenerbahçe'nin yeni santrforu Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de görev aldı.

Transfer sürecinin son günlerinde kadroya katılan Belçikalı golcü, ilk maçına Dinamo Kiev karşısında sonradan oyuna girerek çıkmış ve galibiyet golüne imza atmıştı.

Batshuayi, Rennes karşısında ise ilk 11'de görevlendirildi.

Osayi-Samuel ve İsmail Yüksek 3 maç sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile orta sahada görev yapan İsmail Yüksek, 3 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.

Özellikle sağ bek pozisyonuna geçtikten sonra Fenerbahçeli taraftarların beğendiği isimler arasında yer alan 24 yaşındaki oyuncu, son olarak 25 Ağustos'ta Austria Wien karşısında ilk 11'de görevlendirilmişti.

Yaklaşık 1 ay sonra ilk 11'e dönen Osayi-Samuel, ligdeki Konyaspor ve Kayserispor maçlarında sonradan oyunda dahil olmuştu.

Osayi-Samuel, son oynanan Dinamo Kiev maçında ise süre alamamıştı.

Fenerbahçe'nin bir diğer genç oyuncusu İsmail Yüksek de tıpkı Osayi-Samuel gibi ilk 11'deki son maçını 25 Ağustos'ta Austria Wien karşısında oynamıştı.

Rennes tribünlerinde Türk taraftarlar

Fenerbahçe'nin Rennes ile oynadığı karşılaşmada, Türk taraftarlar ev sahibi takım tribünlerinde karşılaşmayı takip etti.

UEFA ile yapılan görüşmenin ardından misafir tribüne sadece bin 350 kişilik yer ayrılmıştı.

Ev sahibi taraftarların kombinelerini satın alan çok sayıda Türk futbolsever, karşılaşmayı yerinde takip etti.

Rennes-Fenerbahçe ilk 11'ler:

RENNES: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Melling, Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Sulemana, Gouiri, Terrier.

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Mert Hakan, İsmail, İrfan Can, Lincoln, Joshua King, Batshuayi.