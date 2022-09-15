Sivasspor, Romanya'da üç puanı tek golle aldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında Sivasspor deplasmanda Romanya ekibi Cluj'u 1-0 mağlup etti.Abone ol
Cluj ile Sivasspor, Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Sivasspor 1-0 kazandı.
Sivasspor, 28. dakikada Gradel'in penaltıdan kaydettiği golle 3 puana uzandı.
Sivasspor bu sonuçla grupta puanını 4'e çıkardı. Cluj ise 1 puanda kaldı.
CFR Cluj: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1
Stat: Dr. Constantin Radulescu
Hakemler: Allard Lindhout, Mario Diks, Erwin Zeinstra (Hollanda)
CRF Cluj: Scuffet, Manea (Dk. 78 Braun), Burca, Matias, Camora, Deac (Dk. 56 Paun), Adjei-Boateng (Dk. 78 Buş), Muhar, Yeboah, Janga (Dk. 69 Malele), Petrila (Dk. 56 Bordeianu)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Ahmed Musa (Dk. 57 N'Jie), Sabia (Dk. 90+6 Mehmet Albayrak), Gradel, Angielski (Dk. 84 Caner Osmanpaşa)
Gol: Dk. 28 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 18 Uğur Çiftçi, Dk. 85 Ali Şaşal Vural, Dk. 90 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor), Dk. 60 Camora, Dk. 90+5 Burca (CFR Cluj)