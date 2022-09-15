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Sivasspor, Romanya'da üç puanı tek golle aldı

Sivasspor, Romanya'da üç puanı tek golle aldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında Sivasspor deplasmanda Romanya ekibi Cluj'u 1-0 mağlup etti.

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Cluj ile Sivasspor, Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Sivasspor 1-0 kazandı.

Sivasspor, 28. dakikada Gradel'in penaltıdan kaydettiği golle 3 puana uzandı.

Sivasspor bu sonuçla grupta puanını 4'e çıkardı. Cluj ise 1 puanda kaldı.

CFR Cluj: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1

Stat: Dr. Constantin Radulescu

Hakemler: Allard Lindhout, Mario Diks, Erwin Zeinstra (Hollanda)

CRF Cluj: Scuffet, Manea (Dk. 78 Braun), Burca, Matias, Camora, Deac (Dk. 56 Paun), Adjei-Boateng (Dk. 78 Buş), Muhar, Yeboah, Janga (Dk. 69 Malele), Petrila (Dk. 56 Bordeianu)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Ahmed Musa (Dk. 57 N'Jie), Sabia (Dk. 90+6 Mehmet Albayrak), Gradel, Angielski (Dk. 84 Caner Osmanpaşa)

Gol: Dk. 28 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 18 Uğur Çiftçi, Dk. 85 Ali Şaşal Vural, Dk. 90 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor), Dk. 60 Camora, Dk. 90+5 Burca (CFR Cluj)

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