Azerbaycan son rakamı açıkladı: 400 Ermeni askeri öldürüldü, çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Ermeni güçlerine ait askeri cephanelik ve savunma sistemlerinin imha edildiği belirtilirken, 53 muharebe pozisyonu ve çok sayıda komuta yüksekliğinin de kontrol altına alındığı açıklandı.

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Azerbaycan- Ermenistan sınırında gerginlik sürüyor. Ermeni güçlerine ait askeri cephanelikler ve savunma sistemleri imha edilirken, 53 muharebe pozisyonu ve çok sayıda komuta yüksekliği kontrol altına alındı.

400 Ermeni askeri öldürüldü

Bakanlık, 400 Ermenistan askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Şehit sayısı 71'e yükseldi

Bakanlık, internet sitesinde şehit isimlerinin bulunduğu listeyi güncelledi. Buna göre listede, 12 Eylül'de Ermenistan'ın provokasyonları sonucu iki ülke sınırında başlayan çatışmalarda şehit olan 71 askerin ismi yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önceki açıklamasında 50 askerin şehit olduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü açıklamış, Azerbaycan da Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti.