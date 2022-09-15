Çağla Şikel'in oğlu Kuzey'i görünce tanıyamayacaksınız! Boyu annesini geçti görenlere 'maşallah' çektirdi

Ünlü manken Çağla Şikel'in Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğlu Kuzey şimdilerde delikanlı oldu. Annesinin boyuncu geçen Kuzey'i görünce tanıyamacaksınız.

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1997 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasına birinci olan ve daha sonra Show TV ekranlarında yayınlanan başrollerini Melek Baykal, Alişan, Müjdat Gezen'in oynadığı Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği 'Sultan' karakteriyle akıllara kazınan ünlü manken, oyuncu ve sunucu Çağla Şikel, Beyazıt Öztürk'le yaşadığı büyük aşktan sonra ünlü şarkıcı Emre Altuğ'la aşk yaşamaya başlamıştı.

Büyük oğlu artık delikanlı oldu

2008 yılında nikah masasına oturduğu Emre Altuğ ile 7 yıl evli kalan ünlü manken 2015 yılında anlaşmalı olarak Emre Altuğ'dan boşanmıştı. Evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Çağla Şikel'in Büyük oğlu Kuzey şimdilerde 12 yaşında genç bir delikanlı oldu.

İzzet Antebi'yle olan mesajları ifşalanmıştı

Ünlü model Çağla Şikel geçtiğimiz günlerde iş insanı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı tarafından evliyken olduğu iddia edilen mesajların ifşalanması üzerine adı uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Şikel bu defa 7 yıllık eski eşi Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğlu Kuzey ile gündeme geldi.

Kuzey annesinin boyunu geçti

Yaz boyunca tatil yapan Şikel okulların açılması ile hayat temposuna tekrardan katıldı. Çocuklarıyla vakit geçirmeye özen gösteren ünlü isism çocuklarının eğitimine de oldukça özen gösteriyor. Geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de oğlu Kuzey'le alışveriş yaparken görüntülenen Şikel muhabirleri görünce oğlu Kuzey'le beraber kameralara poz verdi. Ünlü mankenin 12 yaşındaki oğlu neredeyse annesinin boyunu geçmiş. İşte Çağla Şikel ve oğlu Kuzey...