Yunanistan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdi

Yunanistan Parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı.

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Parlamentoda Genel Kurulunda yapılan oylamada, Yeni Demokrasi, Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Değişim Hareketi (KINAL) partileri İsveç ve Finlandiya'nın adaylığı için destek verdi.

Komünist Parti (KKE), Yunan Çözümü ve Mera25 partileri ise aksi yönde oy kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varviçyotis, Parlamentoda konuya ilişkin yaptığı konuşmada, özellikle Ukrayna savaşından sonra Avrupa'daki tek güvenlik sistemi olarak NATO'nun öneminin arttığını savundu.