Antalya’da 59 Venüs heykeli dikime hazırlandı

1-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne özel hazırlanan ve kentin belirli noktalarına dikilecek olan 59 adet Venüs heykeli altın sarısına boyandı.

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Antalya, 59. Altın Portakal Film Festivali’ne hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 1-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin ulusal yarışmalarına 265, Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması’na 77 ve Antalya Film Forum’a 206 proje başvurdu.

940 bin TL tutarında ödül verilecek

Altın portakalların sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na 46, Ulusal Belgesel Film Yarışması’na 52 ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’na da 167 yapım başvuru yaptı.

Ulusal yarışmalarda bu yıl toplam 940 bin TL tutarında ödül verilecek.

59 Venüs heykeli dikime hazır

Festivale özgü her yıl şehrin farklı noktalarına dikilen Venüs heykellerinin ise hazırlık çalışmaları tamamlandı.

59 adet Venüs heykeli, ana akımın olduğu alanlara dikilecek.

Altın sarısına boyandı

Heykellerle şehre gelen tatilcilerin ve şehirde yaşayan kişilerin festivale ilgisi çekilecek.

İHA'nın haberine göre Atatürk Kültür Parkı içerisindeki depoda muhafaza edilen heykelleri altın sarısına boyama işlemleri bitti.

“Pazartesi veya salıdan itibaren dağıtıma başlayacağız”

Heykellerin hazırlık aşaması hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ANSET Teknik Müdürü Hüseyin Kara, “59 adet heykelimizi şehrin farklı noktalarına dağıtacağız. Hazırlık ve onarımını arkadaşlarımız şu anda yapıyor. Pazartesi veya salıdan itibaren dağıtıma başlayacağız. Sabit olanlar var, onların da bakımlarını yapacağız. 1 haftadır hazırlık içerisindeyiz.” dedi.

Bu yıl başlatıldı

Öte yandan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin bu yıl başlattığı Altın Portakal Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması’na toplam 77 proje başvurdu.

2-4 Ekim arasında fiziki, 4-6 Ekim arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek Antalya Film Forum’a ise bu yıl beş kategoride toplam 206 proje ile rekor sayıda başvuru yapıldı.

Kategoriler

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’na 76, Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu’na 26, Belgesel Film Work in Progress Platformu’na 35, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na 7 ve Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'na 62 başvuru yapıldı. Antalya Film Forum’da Büyükşehir Belediyesi tarafından dört kategori için 430 bin TL, Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’nda ise Netflix Türkiye Grow Creative programı çerçevesinde 100 bin TL tutarında ödül verilecek.

Özel ödüller de var

Aynı zamanda 5 platformda da sektörün önde gelen isim ve kuruluşları özel ödüller verecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.