Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan modacı sevgilisiyle mutluluğa 'evet' dedi!

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Kopil karakteriyle hafızalara kazınan Serhan Arslan Modacı sevgilisiyle Atina'da nikah masasına oturdu.

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Hayat Bilgisi, Yahşi Cazibe, Cennet Mahallesi gibi Türk televizyonuna damga vuran yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Serhan Arslan son olarak İki Yalancı dizisi ile Kanal D ekranlarında görmüştük.

Modacı sevgilisiyle nikah masasına oturdu

Sempatik rolleriyle ve başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Hayat bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Kopil' karakteriyle hafızalar kazınmıştı.

Şimdilerde 41 yaşında olan ünlü oyuncu geçen yıllar içerisinde hiç değişmemesiyle dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu Serhat Arslan geçtiğimiz gün 5 yıldır ilişki yaşadığı modacı sevgilisi Nazlı Ceren Köksal ile nikah masasına oturdu.

Ünlülerin akımına onlarda uydu

Yurt dışında evlenen Şükran Ovalı, Tolgahan Sayışman, Tuba Büyüküstün gibi ünlülerin akımına katılan ünlü çift Yunanistan'ın başkenti Atina'da mutluluğa 'evet' dedi. O anları sosyal medya hesaplarından hayranları ile paylaşan Serhan Arslan ve Nazlı Ceren Köksal binlerce beğeni aldı.

Ünlü oyuncunun eşi Nazlı Ceren Köksal İnstagram hesabından nikah fotoğrafını "Hayatımızın en gürültülü evet'i" notuyla paylaştı. O fotoğraf Yağmur Tanrısevsin, Ebru Şahin gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu aldı. İşte ünlü çiftin nikahından kareler...

Serhan Arslan kimdir?

14 Ocak 1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. 8 yaşında Tiyatro oyunculuğuna başlayan ünlü isim 18 yaşına kadar İstanbul Şehir Tiyatroları'nda tiyatro eğitimini sürdürmüştür. İstanbul Üniversitesi Edebiyat bölümü mezunudur.

2003 yılında Gani Müjde ile tanışan ünlü oyuncu ilk televizyon deneyimini Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Kopil' karakteriyle sağlamıştır. Ardından reklam filmlerinde rol alan oyuncu daha sonra Cennet Mahallesi, Emret Komutanım, Elveda Rumeli dizilerinde oynamıştır.