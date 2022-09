Hangi burçlar mıknatıs gibi olayları üzerine çekiyor? İşte burnu beladan kurtulmayan burçlar

Bazı insanlar ne kadar sakin durmaya ve olaylardan uzak durmaya çalışsa da bir şekilde başları belaya girer. Belaları adeta bir mıknatıs gibi kednine çeken burçlar hangileri? Bu burçlar, ne kadar çabalasa da olaylardan uzak kalamıyorlar ve bir şekilde kendini bir kaosun içinde buluyorlar. Başı dertten kurtulamayan burçları sizler için derledik...

Çevresini çok korkutan ve endişelendiren bu burçların başından bela hiç eksik olmuyor. Her ne kadar olaylardan uzak durmaya çalışsalar bile, dertler dönüp dolaşıp sürekli onları buluyor. Onlar sürekli başı dertte olduğu için yakın çevresindeki kişiler de artık endişe duyuyorlar. Bu burçlar her an kavgaya hazır bir şekilde tetikte yaşıyorlar. Onların hayatından gerginlik ve stres eksik olmuyor. Kendileri bu duruma her ne kadar alışmış olsa da yakıın çevresi bu duruma hala alışamadı. İşte girdiği her ortamda olayların dönüp dolaşıp bulduğu bu burçlara gelin birlikte bakalım...

Başak burcu

Başaklar her ne kadar sessiz sakin insanlar olsalar da başlarından bela hiç eksik olmuyor. Onlar beladan ne kadar uzak kalmak ve sakin bi yaşantı sürmek isteseler de illa belaya bulaşıyorlar. Bu durumdan oldukça sıkılan bıkan başaklar, ne kadar bunalsa da kendini yine bir anda belanın ortasında buluyorlar. Özellikle iş konusunda çok yanlış kişilerle iş yapabilirler, başları belaya girer ve uğraşmak zorunda kalırlar. Yakın çevresini bu belaları yüzünden korkutan başaklar da girdiği her ortamı karıştıran burçlar arasında yerini alır.

Akrep burcu

Akrep burçlarının göbek adı beladır desek yalan söylemiş olmayız. Onlar beladan hiç korkmazlar ve kendilerini hep ortaya atarlar. Onların kimseden korkusu yoktur ve olaylara karışmak konusunda da çok cesur davranabilirler. Akrep burçları intikam alana dek karşısındaki kişiyi bırakmaz ve aralarındaki mesele uzar gider. Bu huylarından dolayı etrafındaki kişileri çok korkutan akrepler, hiçbir şeyi umursamadan belaya bulaşırlar. Onlar için bela günlük rutin haline gelmiş olabilir. Kavgası, gürültüsü asla bitmez. Biriyle konuşurken anında işler değişebilir. İşte girdikleri ortamı karıştıran burçlar arasında akrepler de yerini alır.

Oğlak burcu

Oğlaklar biraz şanssız ve biraz belalı burçlardandır. Onlar bazen isteyerek bazen de şanssızlıklarından dolayı can ıkıcı olaylara bulaşabilirler. Belaya girdikleri anda da gözleri hiçbir şey görmeyen oğlaklarla anlaşmak bu konuda biraz zordur. Çünkü onlar hemen kavga edebilecek potansiyelde insanlardır. Hayatınızda oğlak burcu biri varsa kavgaya, gürültüye ve kaosa alışmalısınız.