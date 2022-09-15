Çayın yanında istediğin zaman hazır! İşte kavanozlarda kolay bayatlamayan bitli kurabiye tarifi

Kokusuyla herkesi büyüleyecek ve severek yenecek olan bitli kurabiye tarifi, hem pratik hem de çok lezzetli oluşuyla herkesin damağında tadını bırakmak için geliyor. Pratik ve kolay hazırlanışı sayesinde çayın yanında yemek için hızlıca hazırlayabileceğiniz bu kurabiyeyi tarif defterinize yazmayı ihmal etmeyin...

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Bitli kurabiye tarifi

Çayın yanında ağzınızı tatlandıracak tuzlu ve güzel bir tarif arıyorsanız bitli kurabiye tarifi tam size göre... Çok kolay ve pratik yapılışıyla zor günlerinizi kurtaracak ve harika tadıyla tadını damağınızda bırakacak... Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza emin olabilirsiniz. Ayrıca günlerce korunabilen tazeliği sayesinde rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz ve üst üse birkaç gün bu lezzetli bitli kurabiyeye doyabilirsiniz. Ağızda dağılan muhteşem dokusu ve yapısıyla size mükemmel bir lezzet şöleni yaşatacak olan bitli kurabiyeyi yerken harika hissedeceksiniz. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday o bitli kurabiye tarifi...

Bitli kurabiye için malzemeler:

- 125g tereyağı

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 adet yumurta akı

- 1 yemek kaşığı sirke

- 1 yemek kaşığı pudra şekeri

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

- 1 tatlı kaşığı mahlep

- 3 yemek kaşığı çörekotu

- 3 su bardağı un

Üzeri için:

- Yumurta sarısı

Bitli kurabiye yapılışı:

- Lezzetine doyamayacağınız bitli uygun bir yoğurma kabına tereyağı, sıvıyağ, yumurta akı, sirke, pudra şekeri, tuz, kabartma tozu, mahlep ve çörek otunu alarak elinizle karıştırın.

- Ardından yavaş yavaş unu ilave edin ve yoğurun. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde ettikten sonra şekillendirme aşamasına geçebilirsiniz.

- Hazırladığınız hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içerisinde yuvarlayayın. Şekillendirdiğiniz kurabiyeleri pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

- Tüm hamur bitene kadar şekillendirme işlemine devam edin. (Verdiğimiz bu ölçülerle 100 adet minik bitli kurabiye elde edebilirsiniz. Eğer daha fazla veya daha az kurabiye elde etmek istiyorsanız, miktara göre oranlayıp malzemeleri arttırabilir ya da azaltabilirsiniz.)

- Hazırladığınız hamurun tamamını minik minik şekillendirdikten sonra tepsiye dizmiş olduğunuz bitli kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtmış olduğunuz 180°C fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika kadar pişmeye bırakın. İsterseniz, yumurta sarısını sürdükten sonra üstlerine çörekotu serpebilirsiniz.

- Kurabiyeler için verdiğimiz pişme süresinin sonunda, pişen kurabiyeleri fırından alın ve uygun bir yerde soğumaya bırakın.

- Kurabiyeler istediğiniz sıcaklığa geldiği zaman misafirlerinize servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...