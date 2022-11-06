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Bu burçlara sahip olanlar; yılın son ay tutulmasına hazır olun!

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Bu burçlara sahip olanlar; yılın son ay tutulmasına hazır olun!

2022 yılının son ay tutulması 8 Kasım'da meydana gelecek. Astroloji ile ilgilenenler ise bu olaya tamamen farklı bakıyor çünkü ay tutulmasından burçların ne kadar çok etkilendiğinin farkındalar. Peki ay tutulmasından hangi burç nasıl etkilenecek?

Bu burçlara sahip olanlar; yılın son ay tutulmasına hazır olun!

8 Kasım Salı günü Uranüs'te gerçekleşecek olan ay tutulması için heyecan şimdiden başladı. Özellikle astroloji meraklıları, bu durumun burçlara olan etkisini merak ediyor. 

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Bu burçlara sahip olanlar; yılın son ay tutulmasına hazır olun!

 Peki ay tutulması Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını nasıl etkileyecek?

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Bu burçlara sahip olanlar; yılın son ay tutulmasına hazır olun!

BOĞA Sebebi net olmayan birtakım endişeler zihninizde yer edinebilir, kendinizi özgür hissedeceğiniz alanlarda bulunmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

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Bu burçlara sahip olanlar; yılın son ay tutulmasına hazır olun!

İKİZLER

Arkadaş çevrenizdeki artış ve değişimin sizi etkilemesi mümkün. Doğal yollarda bulunduğunuz çevrelerde daha hassas bir yapıda olabilirsiniz.

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