BIST 3.363
DOLAR 18,26
EURO 18,29
ALTIN 979,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kuleli Askeri Lisesi satıldı iddiasına ilişkin Hulusi Akar'dan açıklama

Kuleli Askeri Lisesi satıldı iddiasına ilişkin Hulusi Akar'dan açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesinin satıldığı iddiasına ilişkin, "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır." dedi.

Abone ol

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı iddiasıyla ilgili Akar, şunları kaydetti:

"Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Uçan arabalar Kocaeli semalarında görüldü 23 Nisan'da Türkiye'de bir ilk olacak
Foto Galeri Uçan arabalar Kocaeli semalarında görüldü 23 Nisan'da Türkiye'de bir ilk olacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da kayıp ihbarı yapılmıştı! Feci halde bulundu
Çorum'da kayıp ihbarı yapılmıştı! Feci halde bulundu
Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan modacı sevgilisiyle mutluluğa 'evet' dedi!
Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan modacı sevgilisiyle mutluluğa 'evet' dedi!
İstanbul'da sivrisinek alarmı! Bu kan gruplarını daha çok ısırıyor uzmanı uyardı: Sakın yapmayın!
İstanbul'da sivrisinek alarmı! Bu kan gruplarını daha çok ısırıyor uzmanı uyardı: Sakın yapmayın!
Terör örgütünün sözde savaşçısı Şanlıurfa'da yakalandı
Terör örgütünün sözde savaşçısı Şanlıurfa'da yakalandı
Roger Federer, tenis kariyerine son veriyor tarihi açıkladı
Roger Federer, tenis kariyerine son veriyor tarihi açıkladı
Sürün saçınız fışkırsın İşte saç dökülmesine meydan okuyan kür tarifi
Sürün saçınız fışkırsın İşte saç dökülmesine meydan okuyan kür tarifi
Sevgilisine çocuk veremeyince arkadaşının karnından çaldı! Aylarca hazırlık yapmış
Sevgilisine çocuk veremeyince arkadaşının karnından çaldı! Aylarca hazırlık yapmış
Financial Times duyurdu Batı'nın yeni planı ortaya çıktı ana hedefte 5 Türk bankası var
Financial Times duyurdu Batı'nın yeni planı ortaya çıktı ana hedefte 5 Türk bankası var
Zeka ve strateji geliştirmek istiyorsanız bu oyun tam szie göre! Satranç, işte böyle oynanır
Zeka ve strateji geliştirmek istiyorsanız bu oyun tam szie göre! Satranç, işte böyle oynanır
Siz yatın vücudunuz çalışsın! Doktor Canan Karatay'dan uykuda kilo verdiren muhteşem yöntem
Siz yatın vücudunuz çalışsın! Doktor Canan Karatay'dan uykuda kilo verdiren muhteşem yöntem