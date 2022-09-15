Siz yatın vücudunuz çalışsın! Doktor Canan Karatay'dan uykuda kilo verdiren muhteşem yöntem

Yaptığı her açıklama ve öneri ile gündem olan Canan Karatay, kilo vermek isteyenler için uykuda kilo verilmesini sağlayacak bir yöntemi açıkladı. İşte Canan Karatay'dan herkesin hayali olan 'yatarak kilo verme' püf noktası.

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Hafif diyetler ve gıdalar son dönemlerde çok popüler. Fakat Prof. Dr. Canan Karatay bu gıdaları son derece sağlıksız buluyor. Çünkü bu gıdaların kanseri tetiklediğini savunuyor. İşte tüm ayrıntılar...

Canan Karatay'dan uyku açıklaması

Sağlıklı bir hayat ile ilgili açıklamalarıyla çok sık açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, uykuda kilo verebileceğinizi söyledi. Karatay, yemekten 4-5 saat sonra devreye giren leptin hormano adlı hormonun, yağları yaktığını söyledi. Karatay, bu hormonun depolanmış yağları kan şekerine dönüştürüp gerekli enerjiyi sağladığını belirtti.

8'den sonra yemekten uzak durun

Leptin hormonu sabah 02-05 saatleri arasında en yüksek düzeyde salgılanıyor. Fakat bu salınımın gerçeğe dönüşmesi için akşam saat 8'den sonra yemek yenmemesi lazım. Yemek Yemenin insilün salgılayarak yağları depo ettiğini belirten Canan Karatay, konuyla ilgili şu sözleri kullandı:

Leptin yediklerinizi enerjiye çevirir. Bu hormon en çok saat 2 ile 4 arası salgılanıyor.

Buna göre akşam saat 8'den sonra hiçbir şey tüketilmezse gece yarısı leptin hormonu ortaya çıkıyor ve kalçalar ile göbekteki yağları eritiyor.

Sadece yiyeceklere değil, içeceklere de dikkat!

Son senelerde hızla artan ve her besin maddesine uygulanan diyet yapıcı ürünler sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Canan Karatay, aspartam kullanılan diyet içeceklerin vücuda girdiğinde ısındığını, sonrasında sahte alkol yapımında kullanılan metionin ve metanol denilen maddeye dönüştüğünü açıkladı.

Light ürünler kanser riski taşıyor

Canan Karatay, light olarak adlandırılan içeceklerin içindeki 'aspartam' maddesinin şeker hastalığı ve kanser riski taşıdığı söyledi. Bunun yanı sıra mısır şurubunda bulunan fruktoz en tehlikeli şeker olduğunu vurgulayan Karatay, "Şeker kanser hücrelerini besler" şeklinde konuştu.

D vitaminini eksik etmeyin

Canan Karatay, ayrıca D vitaminsiz zayıflamanın kesinlikle mümkün olmadığını söyledi. D vitaminin vücutta bulunan en doğal ve en güçlü antioksidan olduğunu belirten Karatay, bu vitaminin alınmaması halinde kilo verilemeyeceğine vurgu yaptı. Süt ürünleri, yumurta, ton balığı, tereyağı ve yulaf ezmesinde bulunan D vitaminin, en önemli kaynağının ise güneş ışığı olduğu bilinen bir gerçek.

Kısırlık riski taşıyor

Prof. Dr. Canan Karatay, hem erkeklerde hem kadınlarda son dönemlerde artan kısırlığın sebebinin, 'paketlenmiş gıda' olduğunu söyledi. Karatay, söz konusu konuyla ilgili şu sözleri sarf ederek açıklamalarını tamamladı: