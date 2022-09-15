Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Semerkant Uluslararası Havalimanı'nda, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve beraberindeki heyet karşıladı.

Erdoğan ilk olarak, Özbekistan Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un da kabrinin bulunduğu Hazreti Hızır Türbesini ziyaret etti.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. İki lider görüşme öncesinde gazetecilere birlikte poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Çin liderleri ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.