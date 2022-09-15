Geniş Aile'nin Koyu Bilal'i Fırat Danış alkol tedavisi gördüğünü itiraf etti! "Kim bilir şimdi nerede olurdum"

Birçok ünlü projede rol alan ünlü oyuncu Fırat Danış konuk olduğu bir programda yaşadıklarını anlattı. Kendisi hakkında sorulan soruları cevaplayan Danış, alkol tedavisi gördüğü dönemlerden bahsetti.

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Geniş Aile, İstanbullu Gelin, Ihlamurlar Altında, Tramvay gibi ünlü bir çok projede rol alan Türkiye'nin sevilen oyuncularından Fırat Danış son olarak Netflix'de yayınlanan, başrollerini Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un canlandırdığı Zeytin Ağacı dizisinde rol almıştı. Dizide canlandırdığı 'Zaman' karakteriyle oldukça ilgi çeken başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan 'Empati' isimli programına katıldı.

"Ben soytarının tekiyim"

Birçok ünlü ismin katıldığı ve hayat hikayelerini anlattığı programda ünlü oyuncu hayat hikayesiyle ve sorulara verdiği yanıtlarla ilgil çekti. 2014 yılında nikah masasına oturduğu bir çocuğunun annesi Kübra Tanışla geçtiğimiz yıl ayrılan ünlü oyuncu Kızı Zeynep hakkında sorulan "Zeynep ile aranız nasıl, birlikte geçirdiğiniz zamanın niteliğinden bahsedebilir misin, neşeli bir babasın. Müzik var, enstrüman var" sorusuna "Ben soytarının tekiyim. Biz bir şeyler çalıp söylüyoruz. Zeynep şarkı uydurmaya besteler yapmaya çok meraklı. Bütün çocuklar bu yeteneklere yatkın ama büyüdükçe kaybediyoruz" diyerek cevap verdi.

Babasıyla olan duygusal hatıralarını anlattı

Daha sonra kendi çocukluğunda ailesi ile ilgili sorulan "Babanla gider miydiniz bir yerlere?" sorusunu cevaplayan ünlü oyuncu annesinin ve babasının tezi olduğunu söyleyerek "Babamla İstanbul'daki o eski plajlara gittiğimizi hatırlarım. Kartal, Küçükyalı, Çamlık, Süreyya Plajı... Elinden tutup Rahmanlar'daki bostanın içinden geçip, domatesler, elimizde peynirler, bostanın içinden geçip bostanın bitiminde denize girdiğimizi hatırlarım. Demiryolu Kampı'na giderdik. Babam kaval yapardı, söylerdi, bana da kaval yapardı." sözlerini ekledi.

"İnsanlara aile demek için biyolojik bağ şart değil"

Daha sonra 'Empati' programının sunucusu Fırat Tanış'tan Türkiye'de evlenmeden evlat edinen ilk erkek olan Serkan Özibek'in yaşadıklarıyla Empati kurmasını istedi. Danış o anlarda kendisine sorulan "evlat sahibi olabilmek için evlenmek ve biyolojik bağ şart mı?" sorusuna "Şart değil. Bu örnekte de çok açık. İnsanlara aile demek için de, kendi bağından olmayan topluluklara insan ailem diyebilir" diyerek yanıt verdi.

Alkol tedavisi hayatını değiştirdi

47 yaşındaki başarılı oyuncu daha sonra hayatının dönüm noktası olan alkol tedavisi gördüğü zamanlar hakkında konuştu. Ünlü oyuncu Taylan'ın "Bir dönem alkol tedavisi gördün ve içkiyi bıraktın. Bunu röportajlarında anlattığın ve benzer şeyler yaşadığım için gönül rahatlığıyla soruyorum, bunu yapmasaydın yine aynı yerde olabilir miydin?" sorusunu cevapladı.

Danış soruya "Olamazdım. Ben bu konuda çalışan, kendisiyle ilgili çalışma yapmak isteyen tanımadığım insanlara örnek olmamın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Olmazdım. Çünkü kendi potansiyelinizin farkına varmanız için bağımsız olmanız, bağımlı değil bağımsız olmanız gerek. Orada iç rehber işte... Kimbilir nerede ne olurdum bilmiyorum ama, bu olmazdı yani. Seninle şu an burada bile duruyor olamazdım belki..." cevabını verdi.