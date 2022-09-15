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"Kuleli Askeri Lisesi satıldı" iddiası! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yanıt

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
"Kuleli Askeri Lisesi satıldı" iddiası! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yanıt

Kuleli Askeri Lisesinin satıldığı iddialarına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Böyle bir şey söz konusu değildir" dedi. Bakan Akar, söz konusu binanın bakanlığın hizmetinde olduğunu ifade etti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kuleli Askeri Lisesinin Araplara satıldığı' iddiasıyla ilgili soruyu cevaplayan Bakan Akar, "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir." dedi.

Bakan Akar, "Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askerî öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir" diye konuştu.

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