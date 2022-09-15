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Bayraktar kardeşlerden CHP'li Sevda Kılıç'ın Baykar iddiasına sert tepki

Bayraktar kardeşlerden CHP'li Sevda Kılıç'ın Baykar iddiasına sert tepki

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın ASELSAN'ın önünün kesilip Baykar'ın önünün açılmak istendiği iddiasına tepki göstererek, "Nuri Demirağ gibi bu topraklara ait girişimcileri yok etmiş bu zihniyet bu kez başaramayacak!" dedi. Selçuk Bayraktar da "Pkk/ypg sıkışınca saldırı siyasetten geliyor" paylaşımında bulundu.

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Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Cumhuriyet'in CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç'ın ASELSAN iddialarına yer verdiği haberine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, "ASELSAN’ın liyakatli personelleri gönderilerek kurumun içi boşaltılıyor. Yoksa yandaş şirketlerin; örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadının sahibi olduğu Baykar'ın önü mü açılmak isteniyor?" ifadelerinin yer aldığı habere şu sözlerle cevap verdi:

"Öz kaynaklarınla sıfırdan geliştirdiğin teknolojilerle dünyanın gıpta ile baktığı bir firma ol, memleketin ana muhalefet partisi sinsice iftira ve algı oyunlarıyla yoluna TAKOZ koysun.

Nuri Demirağ gibi bu topraklara ait girişimcileri yok etmiş bu zihniyet bu kez başaramayacak!"

Selçuk Bayraktar: Pkk/ypg sıkışınca saldırı siyasetten geliyor

Cumhuriyet'in haberine Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan da tepki geldi. Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünya övgüyle bahsederken, SİHA'larımızı kullanan ülkeler kahraman derken, içeride birileri sadece iftira peşinde.

Pkk/ypg sıkışınca saldırı siyasetten geliyor.

İstediğiniz kadar yolumuza TAKOZ hatta MAYIN döşeyin.

Biz, son nefesimize kadar bu zihniyetle mücadele edeceğiz!"

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