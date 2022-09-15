BIST 3.433
DOLAR 18,26
EURO 18,28
ALTIN 990,33
HABER /  GÜNCEL

Bakan Yanık duyurdu! 3 bin 336 TL’ye yükseldi paralar hesaplara yatmaya başladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Yanık duyurdu! 3 bin 336 TL’ye yükseldi paralar hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, toplam 1 milyar 849 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Abone ol

Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte Evde Bakım Yardımı’nın 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 2 bin 354 TL’den 3 bin 336 TL’ye çıkarıldığını belirten Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. ” ifadelerini kullandı.

 Bakan Yanık, “Bu yapacağımız ödeme ile birlikte bu yılın ilk 8 aylık döneminde ortalama 544 bin kişiye toplamda 11 milyar 353 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nda bulunuyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gram altın ekranda 991 lira oldu! İslam Memiş 'kanmayın' dedi altında yükseliş için bomba açıklama yaptı
Foto Galeri Gram altın ekranda 991 lira oldu! İslam Memiş 'kanmayın' dedi altında yükseliş için bomba açıklama yaptı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Soğuk ve mesafeli duran başak burcunun bu yüzünü hiç görmediniz! Başak burcu erkeği aşık olduğunda bunları yapıyor
Soğuk ve mesafeli duran başak burcunun bu yüzünü hiç görmediniz! Başak burcu erkeği aşık olduğunda bunları yapıyor
İranlı milletvekilinden çirkin sözler: Yumruğu indirip hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz
İranlı milletvekilinden çirkin sözler: Yumruğu indirip hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz
BTK'dan yeni karar! .tr uzantılı alan adlarında evrak zorunluluğu kalktı
BTK'dan yeni karar! .tr uzantılı alan adlarında evrak zorunluluğu kalktı
Kim Kardashian'ın sızdırılan seks kasetinden kazancı ortaya çıktı
Kim Kardashian'ın sızdırılan seks kasetinden kazancı ortaya çıktı
Mehmet Dinçerler'in Kerimcan Durmaz'la yeri yerinden oynatacak görüntüleri ortaya çıktı! Hadise ve Dinçerler'in ayrılık nedeni bakın ne çıktı
Mehmet Dinçerler'in Kerimcan Durmaz'la yeri yerinden oynatacak görüntüleri ortaya çıktı! Hadise ve Dinçerler'in ayrılık nedeni bakın ne çıktı
Fatih Altaylı sordu: Suriyeli vatandaşlarımız da sosyal konutlar için başvurabilecek mi?
Fatih Altaylı sordu: Suriyeli vatandaşlarımız da sosyal konutlar için başvurabilecek mi?
Diyet ve egzersiz yaptığınız halde kilo veremiyorsanız dikkat! Bu hataları yapıyor olabilirsiniz
Diyet ve egzersiz yaptığınız halde kilo veremiyorsanız dikkat! Bu hataları yapıyor olabilirsiniz
A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı! Büyük beğeni topladı
A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı! Büyük beğeni topladı
Terör örgütü PKK üyesi kadın İstanbul’da yakalandı!
Terör örgütü PKK üyesi kadın İstanbul’da yakalandı!
Sadece 5 dakikada hazırsınız kraliyet ailesine yakışır Meghan Markle topuzu
Sadece 5 dakikada hazırsınız kraliyet ailesine yakışır Meghan Markle topuzu