Bakan Yanık duyurdu! 3 bin 336 TL’ye yükseldi paralar hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, toplam 1 milyar 849 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Abone ol

Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte Evde Bakım Yardımı’nın 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 2 bin 354 TL’den 3 bin 336 TL’ye çıkarıldığını belirten Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. ” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, “Bu yapacağımız ödeme ile birlikte bu yılın ilk 8 aylık döneminde ortalama 544 bin kişiye toplamda 11 milyar 353 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nda bulunuyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.