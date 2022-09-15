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Sadece 5 dakikada hazırsınız kraliyet ailesine yakışır Meghan Markle topuzu

Sadece 5 dakikada hazırsınız kraliyet ailesine yakışır Meghan Markle topuzu

İngiltere tahtının varislerinden Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın meşhur düşük topuzu nasıl yapılır diye merak edenler için adım adım Meghan Markle topuzu yapmanın sırlarını yazdık. İşte Meghan Markle'ın efsaneleşmeye aday düşük topuzunun detayları.

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Sussex Düşesi Meghan Markle'ın düşük topuzu sevmeyen yok. Özellikle düğün, dernek işleri olduğunda herkes Meghan Markle topuzu yaptırmak için kuaföre koşuyor. Peki Meghan Markle topuzu nasıl yapılır? İlle de kuaföre gitmeye gerek yok biraz zaman ve bir kaç ürünle siz de Meghan Markle'ın saçları gibi saçlara sahip olabilirsiniz. 

Mükemmel bir parlaklık ve duruşa sahip olan topuz, gevşek duruşuyla oldukça doğal görünüyor. Hollywood günlerinden beri aynı saç stilisti ile yola devam eden Markle’ın bu kusursuz saç modelini denemeye ne dersiniz?

Bu parıltılı görünüme kavuşma konusunda size yardımcı olacak adımlar ise şöyle;

Hacim veren şampuan kullanın: Yoğunlaştırıcı formüllü saç spreyini, saçlarınızı kurutmadan önce nemli saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Hacim verici özelliğine ek olarak bu ürün, saçınızı onarmaya ve güçlendirmeye yarayan buğday proteini de içermekte.

Tel toka kullanın

Bu saç modeli için çok fazla tel tokaya ihtiyacınız olacak. Saçınızda, Markle gibi ön kısımdan iki parça ayırın ve at kuyruğu yapar gibi bağlayıp, gevşek bir şekilde saçı kendi etrafında sarmaya başlayın. Bol miktarda tel toka ile sabitleyerek ilerleyebilirsiniz.

Şekillendiri kullanın

Topuz güvence altına alındığına göre ön kısımlardaki parçalara geçebilirsiniz. Maşanızla ya da düzleştiricinizle ön taraftaki kısımlara sıkı durmayan gevşek dalgalar verin. Tabii aynı işlemi fırça ve fön makinesi ile de yapabilirsiniz.

Bu bitirme spreyi, düşük topuzunuza yeterli kaldırma kuvvetini uygulayacaktır.

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