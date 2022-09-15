BIST 3.449
DOLAR 18,26
EURO 18,29
ALTIN 992,83
HABER /  MAGAZİN

Çılgın Dondurmacı yine yapacağını yaptı! Hamile kadının elinden tutup zorla...

Çılgın Dondurmacı yine yapacağını yaptı! Hamile kadının elinden tutup zorla...

İlk olarak TiktTok'ta ünlenen ve sonra diğer sosyal medya platformlarında da fenomen hale gelen Çılgın Dondurmacı, müşterileriyle yaptığı danslarla sık sık gündeme geliyor. Çılgın Dondurmacı son olarak hamile bir müşterisinin elinden tutup tezgahının arkasına götürünce sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Abone ol

Sosyal medya platformu olan TikTok'ta fenomen olan Çılgın Dondurmacı yeni videolarıyla ismini duyurmaya devam ediyor. Çaldığı müzikler eşliğinde kadın müşterileriyle dans eden Çılgın Dondurmacı bu sefer izleyenlerin ağzını açık bırakan bir hareket yaptı. Hamile müşterisinin elinden tutarak zorla tezgahın arkasına getirerek dans eden Çılgın Dondurmacı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çılgın Dondurmacı yaptığı paylaşımlarla yine gündemi sarstı. TikTok'tan paylaştığı videolarla tüm dikkatleri üzerine çeken Çılgın Dondurmacı, son videosuyla herkesi hayrete düşürdü. Hamile müşterisiyle pistte tozu dumana katan Çılgın Dondurmacı izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Müşterisinin hamile olmasına aldırmadan yaptığı dansla herkesin tepkisini çekti. 

Çılgın Dondurmacı sınır dinlemedi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ve her hareketiyle gündem olan Çılgın Dondurmacı, son videosuyla yine ortalığı kasıp kavurdu. Çoğunlukla kadın müşterileriyle dans eden ve o anları sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşan Çılgın Dondurmacı, son videosuyla herkese "yok artık" dedirtti.

Hamile olmasını umursamadı bile!

Çılgın Dondurmacı 'Yeni Şovlarım' isimli videosunda hamile müşterisiyle ağızları açık bıraktı. Kadının hamile olmasına aldırış etmeyen dondurmacı, müşterisiyle doyasıya dans etti. Çevredekiler ise Çılgın Dondurmacı ile hamile müşterinin dansını hayretler içinde izledi.

İşte Çılgın Dondurmacı'nın o dansı

Kolundan tutup zorla tezgahına götürdü

Hamile müşterisini kolundan tutup tezgahının iç kısmına götüren Çılgın Dondurmacı, sosyal medya kullanıcılarını bir hayli sinirlendirdi. Çılgın Dondurmacı'nın bu hareketi sosyal medyada tepkiye neden olurken, takipçilerinden "Şu rezilliğe bak Allah ıslah etsin" şeklinde yorumları geldi.

Milyonlarca takipçisi bulunuyor

Kısa sürede Türkiye'nin en zengin insanları arasında giren Nusret Gökçe'ye rakip olan Çılgın Dondurmacı olarak tanınan Mehmet Dinç, takipçi sayısı bakımından Nusret'i zorlayacağa benziyor. Genellikle yabancı turistlerin dikkatini çeken Dinç, çılgın danslarıyla da çok konuşuluyor. Müşterilerine dans eşliğinde sunum yapan Mehmet Dinç'in paylaştığı ise milyonlarca izlenmeyi buluyor.

Çılgın Dondurmacı'nın gerçek ismi ne?

Tüm sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla fenomen haline Çılgın Dondurmacı ile ilgili birçok konu merak edilirken en çok araştırılan konular arasında Çılgın Dondurmacı'nın gerçek ismi yer alıyor. TiktTok'ta fenomen haline gelen Çılgın Dondurmacı'nın gerçek ismi Mehmet Dinç olarak biliniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Financial Times Türkiye'deki rezerv artışı ve sermaye akışını sorguladı Nureddin Nebati cevap verdi
Financial Times Türkiye'deki rezerv artışı ve sermaye akışını sorguladı Nureddin Nebati cevap verdi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! Rekor başvuru son rakama bakın
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! Rekor başvuru son rakama bakın
Bütçe Ağustos ayında 3.6 milyar TL fazla verdi Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu
Bütçe Ağustos ayında 3.6 milyar TL fazla verdi Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu
Bir bardak kekik çayının çözemeyeceği bir şey yok! Denizci düğümünü bile çözen bu çayın faydaları
Bir bardak kekik çayının çözemeyeceği bir şey yok! Denizci düğümünü bile çözen bu çayın faydaları
İşte garantili çamaşır makinesini temizlemenin formülü bunu deneyin!
İşte garantili çamaşır makinesini temizlemenin formülü bunu deneyin!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümit Özdağ'ın 'küfürleştik' iddiasını yalanladı! 'ABD aparatı, operasyon çocuğu...'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümit Özdağ'ın 'küfürleştik' iddiasını yalanladı! 'ABD aparatı, operasyon çocuğu...'
Selvi'nin yazısına MHP'den tepki geldi: Malayani, yanlış ve gereksiz...
Selvi'nin yazısına MHP'den tepki geldi: Malayani, yanlış ve gereksiz...
Muhabiri önce tehdit etti sonra aracı üzerine sürdü devreye trafik polisi girdi
Muhabiri önce tehdit etti sonra aracı üzerine sürdü devreye trafik polisi girdi
Gece yatmadan önce bunu içen çocuklar kolay kolay hasta olmuyor!
Gece yatmadan önce bunu içen çocuklar kolay kolay hasta olmuyor!
Milyonlarca liralık vurgun! Ofise geldiler gördüklerine inanamadılar: Hem paramız gitti hem...
Milyonlarca liralık vurgun! Ofise geldiler gördüklerine inanamadılar: Hem paramız gitti hem...