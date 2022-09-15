Selvi'nin yazısına MHP'den tepki geldi: Malayani, yanlış ve gereksiz...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, MHP, seçimlerden sonra bakanlık isteyeceği yönündeki kulis haberlerin ardından "Bahçeli, kabinede MHP’li bakanın yer almasını isterse Erdoğan bundan kaçınmaz. Ama Bahçeli’nin talep edeceğini zannetmiyorum. Bunu bir ittifak içi mücadele gibi sunmanın anlamı yok" demişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Selvi’nin köşesinde gündeme getirdiği “MHP’ye bakanlık” konusunda ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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MHP üzerinden kamuoyunun “meşgul” edilmesini yanlış ve gereksiz olarak niteleyen Yalçın, “MHP’ye bakanlık” tartışmasının, “HDP’ye bakanlık tartışmasına kamuoyundan yükselen tepkilerin üstünü örtmekten” başka hiçbir fayda getirmeyeceğini savundu.

Yalçın özetle şöyle dedi:

Abdulkadir Selvi'ye yanıt

" MHP’nin kabinede yer alacağına dair aylardan, hatta yıllardan beri farklı kıvamlarda ısıtılarak medya gündemine ve siyaset kulislerine taşınan bayat iddialar; son olarak A. Selvi tarafından Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden yeni bir veçhe verilerek kamuoyuna yansıtılmıştır. Söz konusu iddianın yeni versiyonu -eğer bir dilek ve temenni değilse- onu ortaya atanın gazetecinin, siyaset dünyasında olup bitenlerin perde arkasına vâkıf ve hâkim görünme gayretkeşliğinden öteye geçmeyecektir.

Cumhur ittifakı koalisyon değil siyasi mutabakattır

Ayrıca MHP üzerinden kamuoyunun malayani ile meşgul edilmesi yanlış ve gereksizdir. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin siyasi angajmanlar, ortaklık ve birliktelikler konusundaki titizliği ve ilkeli duruşu kamuoyunun malumudur. Bunun yanında Ak Parti ile millî irade çerçevesinde kurulan Cumhur İttifakı beraberliği; koalisyon değil, bugüne ve geleceğe dönük fevkalade kuvvetli bir siyasi mutabakattır.

Siyasi müneccimlik

MHP’nin; verdiği destek karşılığında iktidar partisince kurulan kabinelerde yer alma arzusu ve çabası olmadığı, öteden beri partimizin yetkili ağızlarınca defalarca efkârıumumiyeye açıklanmıştır. Cumhur İttifakı bağlamında hükümetin siyasi program ve kararlarının desteklenmesi ile hükümette yer alma isteği ayrı şeylerdir. Hele de Cumhur İttifakı bünyesindeki temas ve görüşmelerden parti yararına bir pazarlık ve çıkar edinme niyeti okumak, siyasi müneccimliktir.

Asılsız bakanlık iddiaları

MHP’ye dair asılsız bakanlık iddiaları meseleye meşruiyet kazandırmakla kalmayacak, bu husustaki faydasız tartışmalardan zillet ittifakı nemalanacaktır. HDP’ye bakanlık tartışmasına kamuoyundan yükselen tepkilerin üstünü örtmekten başka hiçbir fayda getirmeyecek bu teşebbüs, kamuoyunun dikkatini zillet ittifakının gizli ve kirli pazarlıklarından uzaklaştırmaya yarayacaktır. Bu arada temelsiz iddialar ve yalanlarla gündem oluşturma veya gündemi saptırma çabası, müddeinin inandırıcılığını ve itibarını zedeleyecektir."