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İşgalci İsrail güçleri 17 yaşındaki Filistinli müslüman genci öldürdü

İşgalci İsrail güçleri 17 yaşındaki Filistinli müslüman genci öldürdü

İşgalci İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin kentinin batısındaki Kefr Dan köyünde bir Filistinliyi öldürdüğü, 2'sini yaraladığı belirtildi.

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Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail askerleri Kefr Dan köyüne baskın düzenledi.

Baskını geri püskürtmeye çalışan Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında çatışma yaşandı. Bir Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybederken, 2'si de yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA ise ölen Filistinli gencin isminin Udi Tarad Salah (17) olduğunu ve başından vurulduğunu kaydetti.

Haberde ayrıca, İsrail askerlerinin, dün Cenin kentine bağlı el-Celeme kontrol noktası yakınlarında, askerlere ateş açtıkları iddiasıyla öldürülen 2 Filistinli gencin ailelerinin Kefr Dan'daki evlerine baskın düzenlediği bilgisi verildi.

Dün, İsrail askerlerinin gözaltına almak istediği 2 Filistinlinin askerlere ateş açtıkları iddia edilmiş, Filistinliler açılan ateş sonucu öldürülmüştü. Daha sonra İsrail ordusundan yapılan açıklamada, aynı bölgede 1 İsrail askerinin de öldüğü duyurulmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

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