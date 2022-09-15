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Yüzde 50 indirimli oldu! Bakan Mahmut Özer, öğretmenlere güzel haberi verdi

Yüzde 50 indirimli oldu! Bakan Mahmut Özer, öğretmenlere güzel haberi verdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenleri sevindirecek yeni düzenlemeyi duyurdu. Bakan Özer, bugünden itibaren öğretmenlerin öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayacağını aktardı.

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Öğretmenlerin öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilmesiyle alakalı yeni bir düzenleme yapıldığını duyuran Milli Eğitim Bakanı Özer, şunları kaydetti:

"17 Haziran’da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı tamamlandıktan sonra, tüm yaz boyu okul yöneticilerimizle hazırlık toplantıları yaptık. Öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizle sürekli birlikteyiz.

Öğretmenlerimizin bize ilettiği talepleri değerlendirerek onların çalışma koşullarını iyileştirmek için adım atmaya devam ediyoruz.

"İllerimize gönderdik"

Öğretmenlerimizin istekleri arasında öğretmenevlerinden diğer kamu personelinden daha yüksek bir indirimle faydalanmak yer alıyordu. Bu yönde yeni bir adım attık. Düzenlemeye ilişkin yazıyı illerimize gönderdik. Bugünden itibaren öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek.”

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