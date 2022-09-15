Gülşen, ev hapsi bittikten sonra konsere çıkması beklenirken herkesin ağzını açık bırakan o hamleyi yaptı!

Ünlü şarkıcı Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik sözlerinden sonra tutuklanması ve cezaevine girmesi, Türkiye gündeminde günlerce konuşulmuştu. Cezaevinden çıktıktan sonra ev hapsi kararının da kaldırılmasıyla ilk konserini ne zaman vereceği merak konusu olan Gülşen'den bomba bir hamle geldi. İşte o hamleyle ilgili detaylar...

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Şarkıcı Gülşen'in, Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle cezaevine girmesi istenmiş ve öyle de olmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir diğer deyişle hapis cezası ev hapsine çevrilen Gülşen'in, konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilmişti. Gülşen hakkında itiraz üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi.

İlk konseri Kartal'daydı

Karar sonrası, hapse girmeden önce yapılan anlaşmalardan dolayı, Gülşen’in planlanan konserlerine çıkacağı açıklanmıştı. İlk konserini Kartal'da 16 Eylül’de vermesi beklenen Gülşen’in konseri iptal edildi. Konserin neden iptal edildiğine dair hiçbir açıklama da bulunmayan mekan yetkilileri, konserin ileri bir tarihte gerçekleştirileceğini, ama net bir tarihin henüz belirlenmediğini belirtti.

50 konser iptal edildi

Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk, bir süre dinlenmeye karar veren ünlü şarkıcının, yılbaşına kadar planlanan 50 tane konserini iptal ettiğini ifade etti. Önden aldığı ücretlerin hepsini mekan sahiplerine iade eden Gülşen'in Avukatı Emek Emre de konseri iptalleri konusunda hukuki bir yönün bulunmadığını, kararın tamamen Gülşen'in inisiyatifinde olduğunu belirtti.

Gülşen ile ilgili neler olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı başlatılan soruşturmanın neticesinde Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı. Gülşen'in avukatının sunduğu itirazı değerlendirmeye alan nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilmesine karar vermişti.

Özür dilemişti

Gülşen, yaşanan bütün bu olumsuz olaylardan hemen sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

''Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım.''

Gülşen'in başından geçen bu olay, sosyal medyada ve ünlüler dünyasında büyük ses getirmiş, binlerce kişi tarafından tepki görmüştü.