Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile ilgili ağza alınmayadan laflar söyledi, sosyal medya sallandı!

Oyuncu Barış Murat Yağcı, Survivor'un 2020 senesine yarışmacı olacak katılmış ve aynı sene yarıştığı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamıştı. Kısa süre içinde büyük ilgi gören çift, çok geçmeden olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Survivor All Star 2022 sezonunda da boy gösteren ikiliden Yağcı, Bölükbaşı hakkında flaş açıklamalar yaptı. İşte ayrıntılar...

2020 yılında finalist ve ikinci olarak bitirdiği Survivor yarışmasına, geçtiğimiz sezon dizinden geçirdiği sakatlığın da etkisiyle erken veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, önceki gün Nişantaşı'nda bir spor salonundan çıkarken objektiflere yakalandı. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, Survivor All Star 2022'nin şampiyonu olan eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı hile ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaptı.

''Hayal kırıklığı oldu''

Basın mensuplarının, "Üçüncü Survivor teklifi gelirse kabul eder misiniz?" sorusunu sorduğu Barış Murat Yağcı, "Yok, bitti. Bir tane normal gittim, bir All Star'a gittim. İkisinde de sakatlık yaşadığım için benim adıma hayal kırıklığı oldu. Kendim sakatlandım, kendi hatam. Güzel tecrübeler edindim ama benim için Survivor kapandı artık. Üçüncüye zorlamanın anlamı yok. Ben oyuncuyum. Oralara macera yaşamak için, bir şeyleri denemek için, zorlukla mücadele etmek için gittik ama yeter" ifadelerini kullanarak cevap verdi.

''Doğru kişiler, yanlış zamanda geliyor''

Model Laura Celine'den ayrılan 31 yaşındaki oyuncu, "Uzak ilişki olmuyor. Özlem duygusundan olmuyor, iki taraf da yoruluyor. Hep bir arada olamıyorsunuz. O dönem sakatlığım nedeniyle çok fizyoterapi aldığım dönemdi. Burada kalıp, sağlığıma kavuşmam gerekiyordu. Gezecek vaktim yoktu, bana eksi yazıyordu. Almanya'ya git gel çok yoruyordu. Onun orada bir hayatı var, benim burada aynı şekilde. Hayatı çok kaçırmaya başladık. Güzel başladı, medeni bir şekilde bitti. Arkadaşız, sıkıntı yok. İlişki olayı biraz risk. Yoruyor. Bazen olmayınca da zorlamanın anlamı yok. Çünkü önünüze bakmanız gerekiyor. İlişki güzel ama doğru kişilerle doğru zamanda olması gerekiyor. Bazen doğru kişiler yanlış zamanda geliyor. Bazen zaman doğru, kişi yanlış çıkıyor. Deneyip, yanılıyoruz. Biz de bir gün bir yerinden tutup, hayat kuracağız" dedi.

Nisa Bölükbaşı ile olaylı ayrılık yaşamıştı

Nisa Bölükbaşı'ndan olaylı şekilde ayrılan ve günlerce bu ayrılığın sebebi ve suçlusu olarak her yerde konuşulan Barış Murat Yağcı, "Bir önceki ilşkinizi hata olarak mı görüyorsunuz?" sorusunu şöyle cevapladı...

''Bir yerde görsem selamlaşmam''

"Hayatta her şey tecrübe. Herkesin yolu açık olsun. Ben hayatımda yaşadığım her şeyden ders çıkartıyorum. Her şey bir sonraki ilişkimde bana ders oluyor. 'Hata' diyemem. Hata da olsa, doğru da olsa, o an bir şeyin içinde oluyorsunuz. Sonrasında bitince de geriye dönüp baktığınızda sizin bildiğiniz şeylerle kalıyorsunuz. Herkesin her şeyi bilmesine gerek kalmıyor. Bir tecrübe oluyor, herkes önüne bakıyor. İnsanlar mutluluğu arıyor. Bir yerde görsem selamlaşacak bir şeyim olduğunu sanmıyorum."