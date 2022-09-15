BIST 3.447
DOLAR 18,26
EURO 18,26
ALTIN 991,36
HABER /  DÜNYA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez Salı günü TVE'ye verdiği bir röportajda, ülkesinde gördüğü krizlerden şikayet ederken, "eksik olan tek şey bir zombi istilası" dedi.

Abone ol

Sanchez, İspanyol hükümetinin son birkaç yılda, geçen yüzyıldaki en kötü pandemi ve Ukrayna'daki savaş gibi bir dizi kritik durumla mücadele etmek zorunda kaldığını, eksik olan tek şeyin bir zombi istilası olduğunu söyledi.

Sanchez, 2018'de göreve başlamasından bu yana hükümetinin COVID-19 salgını, La Palma yanardağı patlaması, Fırtına Filomena, maymun çiçeği, Ukrayna'daki çatışma ve müteakip olaylar gibi bir dizi sorunla uğraşmak zorunda kaldığını açıkladı. 

Hükümeti için düşük anket sayıları sorulduğunda İspanyol lider, halkın hayal kırıklığını ve öfkesini anladığını ve “anketleri tersine çevirmek” için çalıştığını söyledi.

Geçen yıl boyunca fiyat artışlarından muzdarip olan tüm AB ülkeleri arasında İspanya, koronavirüs pandemisinin ve Ukrayna ihtilafının ekonomik sonuçlarından özellikle sert bir şekilde etkilendi.


İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'ne göre, ülkedeki tüketici enflasyonu Temmuz ayında yüzde 10,7'ye yükselirken, son 12 ayda elektrik fiyatları yüzde 49, yakıt ve gaz fiyatları yüzde 23,9 ve yiyecek fiyatları yüzde 13,5 arttı.

ÖNCEKİ HABERLER
6 ay ve 6 bin kilometre şartı başlıyor! Galericileri telaş sardı araçlar eş dostun üzerine geçirildi
6 ay ve 6 bin kilometre şartı başlıyor! Galericileri telaş sardı araçlar eş dostun üzerine geçirildi
Azerbaycan'da TikTok geçici süreyle yasaklandı
Azerbaycan'da TikTok geçici süreyle yasaklandı
Numan Kurtulmuş'tan ABD-Yunanistan tepkisi: Kusura bakmayın kimse enayi değildir
Numan Kurtulmuş'tan ABD-Yunanistan tepkisi: Kusura bakmayın kimse enayi değildir
DSÖ'den Covid-19 salgını için beklenen açıklama: Sona yaklaştık
DSÖ'den Covid-19 salgını için beklenen açıklama: Sona yaklaştık
Son anket açıklandı! Abdulkadir Selvi uyardı: Artık HDP seçmeni Erdoğan'a oy vermiyor
Son anket açıklandı! Abdulkadir Selvi uyardı: Artık HDP seçmeni Erdoğan'a oy vermiyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi' çalışanlarına PKK operasyonu! 2019'dan sonra göreve başlamışlar
Mersin Büyükşehir Belediyesi' çalışanlarına PKK operasyonu! 2019'dan sonra göreve başlamışlar
Sosyal medyada Erdoğan'lı video paylaşanlara soruşturma açıldı! Yeni akım başlatmışlardı
Sosyal medyada Erdoğan'lı video paylaşanlara soruşturma açıldı! Yeni akım başlatmışlardı
Rus işadamından Türk ortaklarına 4 milyonluk kazık! Kendi şirketiyle kendi şirketini dlandırdı
Rus işadamından Türk ortaklarına 4 milyonluk kazık! Kendi şirketiyle kendi şirketini dlandırdı
121 hakim ve 24 savcı görevlerinde yükseldi! Karar Resmi Gazete'de yayınlandı
121 hakim ve 24 savcı görevlerinde yükseldi! Karar Resmi Gazete'de yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye rektör atadı! İşte rektör atanan üniversiteler....
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye rektör atadı! İşte rektör atanan üniversiteler....