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Fehmi Koru istifa etti! Ahmet Hakan'dan olay Abdullah Gül-Fehmi Koru yazısı

Fehmi Koru istifa etti! Ahmet Hakan'dan olay Abdullah Gül-Fehmi Koru yazısı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Fehmi Koru'nun Abdullah Gül'ün adaylığına verdiği desteği "Gül'ün adaylığını isteyen iki kişi kaldı biri Hayrunnisa Gül biri Fehmi Koru" diye alaya almıştı. Ahmet Hakan bugün de Fehmi Koru'nun istifa ettiğini duyurdu...

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Abdullah Gül'ün gençlik yıllarından bu yana yakın arkadaşı olan Fehmi Koru geçen haftaya kadar Recep Tayyip Erdoğan'ı yenebilecek tek adayın Abdullah Gül olduğunu iddia ettiği yazılar kaleme alıyordu. Abdullah Gül'ün, kendi adaylığıyla ilgili yazı yazanlara tepki göstermesinin ardından sessizliğe bürünen Fehmi Koru, son yazısında Mansur Yavaş'n en doğru aday olduğunu yazınca bir kez daha Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın diline düştü. İşte Ahmet Hakan'ın "Hahahaha! Fehmi Koru da istifa etti" başlıklı o yazısı...

Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olmasını isteyen son üç kişi kaldı diye yazmıştım.
Üç ismi de sıralamıştım.
Hayrünnisa Gül... Fehmi Koru... Ve Muharrem İnce...

Muharrem İnce’nin Gül’ü isteme nedeniyle diğer ikisinin Gül’ü isteme nedenleri, tabii ki çok ama çok farklı. Neyse...

Dün baktım, Fehmi Koru, Gül’ü unutma bahçesine atmış, bambaşka bir telden çalıyor.
Aynen şöyle yazmış:
“Ben, ‘6’lı masa’da elini en iyi oynayan parti liderinin Meral Akşener ve onun adayının da Mansur Yavaş olduğunu düşünüyorum.” 

Hahaha!
İlahi Fehmi Abi.
İki gün önce Abdullah Gül’e “En güçlü aday. Kazanırlarsa onunla kazanırlar” diyordun.
Bari bir hafta geçmesini bekleseydin.

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