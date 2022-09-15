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Rus işadamından Türk ortaklarına 4 milyonluk kazık! Kendi şirketiyle kendi şirketini dlandırdı

Rus işadamından Türk ortaklarına 4 milyonluk kazık! Kendi şirketiyle kendi şirketini dlandırdı

Rus işadamı, Türk ortaklarını kendisine ait başka bir şirket aracılığıyla dolandırdı. Turizmin önde gelen şirketlerinden Desing Plus, ortağı ünlü Rus iş adamı İskender Halilov tarafından sahibi olduğu bir başka şirket aracılığıyla dolandırıldı. Yaklaşık 4 milyon liralık vurgunla Desing Plus'ı dolandırdığı iddia edilen Halilov hakkında soruşturma başlatıldı.

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Turizmin önde gelen isimlerinden Desing Plus'ın sahibi Erdal Danyal geçtiğimiz mayıs ayında hayatını kaybetti. Danyal'ın ortağı olduğu şirketin hisseleri eşi Filiz Danyal ve kızı Ayşe Danyal'a kaldı. Şirketin diğer ortağı ise ünlü iş adamı İskender Halilov'du. Halilov aynı zamanda Mra Turizm'in de kurucusu ve yönetim kurulu başkanıydı.

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İddiaya göre Desing Plus'ın, Mra Turizm'den 2 milyon 113 bin liralık alacağı vardı. Parasını tahsil etmek isteyen Design Plus yetkilileri icra takibi başlattı. Şubat ayında yapılan hesaplar 4 milyon liralık borcu olan Mra Turizm icra takibine itiraz ederek tarafların kendi aralarında anlaştığını ileri sürdü. Yine iddiaya göre Mra turizm tarafından 3 milyon 258 bin liralık ödeme yapıldığına dair belge icra dosyasına sunuldu.

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Desing Plus evrak sonrası şirket kayıtlarını incelediğinde böyle bir ödemenin muhasebe kayıtlarına geçmediğini tespit etti. Mra turizmle iletişime geçen şirket yetkilileri hileli davranışlar ile şirketinin dolandırıldığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Filiz Danyal ve kızı Ayşe Danyal iş adamı İskender Halilov'un hileli davranışlarla dolandırıldık suçunu işlediğini ve şirketini sahibi olduğu diğer şirket aracılığıyla yaklaşık 4 milyon liralık zarara uğrattığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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