Bakan Koca "Son derece üzgünüm" diyerek acı haberi duyurdu! Bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

Kazada yaralandılar, hastanede güvenlik görevlisini bıçakladılar

Esenyurt’ta motosiklet kazası yaptıktan sonra hastaneye gelen 3 şahsın çıkardığı taşkınlıkta kalbinden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Esenyurt Devlet Hastanesinde saat 18.45 sıralarında yaşanan olayda, Esenyurt’ta motosiklet kazası yapan 3 kişi, kendi imkanlarıyla devlet hastanesine gelmiş ve burada taşkınlık çıkartmıştı. Kaza yapan şahıslara müdahale eden Tuğrul Okudan isimli güvenlik görevlisi kalbinden bıçaklanmış, 2 kişi de gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayın ardından ameliyata alınan Tuğrul Okudan’ın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekiplerin kaçan şahsı yakalamak için çalışmaları ise sürüyor.

Güvenlik görevlisini öldüren şüphelilerin sabıkası kabarık çıktı

Olayın ardından gözaltına alınan M.B. ve Ç.K.’nin emniyet kayıtlarında sabıkası kabarık çıktı. M.B.’nin çeşitli suçlardan 27 adet, Ç.K.’nin ise 11 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

