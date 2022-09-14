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Türkiye Kupası'nda tarihi fark! Ağrı 1970 Spor rakibine gol olup yağdı!

Türkiye Kupası'nda tarihi fark! Ağrı 1970 Spor rakibine gol olup yağdı!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Ağrı 1970 Spor deplasmanda karşılaştığı 12 Bingölspor'u 10-1'lik skorla mağlup etti.

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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakaları bugün oynanan maçlarla devam etti. Günün en göze çarpan maçı Bingöl Şehir Stadyumu'nda oynandı.

Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden 12 Bingölspor, TFF 3. Lig ekiplerinden Ağrı 1970 Spor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ağrı ekibi 10-1'lik çarpıcı skorla mağlup etti. 

2 isim hat-trick yaptı
Bol gollü maçın dikkat çeken isimleri attıkları gollerle Burak Seres ve Murat Torun oldu. İki futbolcu da maçta hat-trick yaparak takımı adına yıldızlaşan isimler oldular.

Yeşil sahalarda nadir gördüğümüz çift haneli skora Ağrı 1970 Spor'da diğer skorborda ismini yazdıran isimler Muhammed Emin Yavaş, Ahmet Sevinç ve Ahmet Kutlu oldu.

12 Bingölspor'un tek golü Yasin Aleci'den geldi. 

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları şu şekilde:

Fatsa Bld. 0-1 Yomraspor

Erbaaspor 0-1 Gümüşhanespor

1954 Kelkit 3-0 Dersimspor

Karakoçan FK 1-0 Elazığspor

Karaköprü Bld - Cizre Serhat (İptal edildi)

Siirt İÖİ 2-0 Yüksekova Bld

Kilis Bld. 0-0 Osmaniyespor (Penaltılar: 4-3)

Kalecik FK 3-0 Kırıkkale BA

1922 Konyaspor 2-0 Alanya Kestel 

Tepecikspor 2-0 Bayrampaşaspor

Şile Yıldız 1-1 Darıca GB (Pnelatılar: 4-3)

Turgutluspor 1-1 Kuşadasıspor (Penaltılar: 2-4)

Bergama Bld. 1-2 Karşıyaka 

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