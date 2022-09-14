Bu gıdalar gencecik vücudunuzu yaşlı gösteriyor! Hepsinden uzak durun...

Aknelerin oluşmasının yanı sıra, cildinizde ve yüzünüzde ince çizgilerin ve kırışıklıkların bilhassa erken yaşlarda çıkmasını hızlandıracak yiyecekler hayatımızın her alanında bulunuyor.

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Uzman Dermatolog Dr. Michele Green, çevrenin, genlerin ve cilt bakımında uygulanan rutinlerin cildi etkileyebileceğini herkes bilse de yenilen yiyeceklerin cildi ne kadar etkilediği konusunda insanların çok daha az bilgi sahibi olunduğunu dile getiriyor.

Dr. Green, cilt sağlığı ve diyet arasındaki ilişki ele alındığında, fark edilebileceğinden daha fazla zarar verdiğini gösteren bazı yiyecekler bulunduğunu açıklıyor. Bilhassa işlenmiş gıdalar, süt ürünleri, şeker, kızarmış yiyecekler gibi gıdalar kırışıklıkların oluşması için tüm gerekli ortamı hazırlıyor.

İşte tüketildiğinde yaşlandıran o gıdalar…

Uzman Dermatolog Dr. Yoram Harth, işlenmiş etlerin vücutta iltihaplanmaya sebep olan yüksek miktarda doymuş yağ ve nitrat içerdiğini söylüyor. Örnek olarak; çok sevilen sosis ve patatesin yer aldığı bir tabak, yaşlanmanızın önündeki en büyük sebep olabilir. Dr. Green, yüksek oranda doymuş yağ içeren et tüketimi, sivilce oluşumuna fayda sağlıyor. Bunun sebebi; daha yağlı et kesiminin yüksek konsantrasyonlarda insülin artış etkeni ile ilişkili olmasıdır. İnsülin büyüme etkeni, sebum üretiminde ve nihayetinde akne oluşumuna sebep olan androjen üretimini uyarır. Dr. Green, yağlı etlerin aksine daha yağsız proteinlerin tüketilmesini tavsiye ediyor. Böylece cilt üzerindeki etki büyük oranda düşebilir. Tavuk, balık, hindi gibi etler, hem kaliteli hem de daha az miktarda yağ içeren alternatifler olarak akne oluşumunu da durdurabilir.

Süt ürünleri ve işlenmiş etler

Bilhassa başta inek sütü olmak üzere, birçok süt ürünü, akne oluşumunda etkilidir. İnek sütü ürünleri, insülin benzeri büyüme etkeni 1'i (IGF-1) artırması sebebiyle cildin yağ bez boyutunda da artışa sebep olur. Daha fazla sebum üretimine ve daha fazla sivilce oluşumuna sebep olan bu süreç yaşlanma üzerinde bilhassa etkilidir.

İlginç bir biçimde az yağlı ve yağsız sütün normal sütten daha fazla sivilce oluşumuna sebep olduğu tespit edildi. Bunun sebebini ise; az yağlı süt ürünlerinde daha yüksek şeker içeriği olduğu düşünülüyor.

Uzman Dermatolog Dr. Yoram Harth, işlenmiş etlerin vücutta iltihaplanmaya sebep olan yüksek miktarda doymuş yağ ve nitrat içerdiğini açıkladı.

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