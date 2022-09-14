10 dakikaya geliyorum diyen kaynananızın damağını şenlendirecek peynirli irmik helvası tarifi

Basit ama farklı lezzeti olan tatlı tarifleri arıyorsanız bir de tuzlu ve tatlıyı aynı anda kullanmaktan hoşlanıyorsanız peynirli irmik helvası tarifini mutlaka denemelisiniz. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz basit bir tatlı olan peynirli irmik helvasının detayları haberimizde.

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Basit ama bir o kadar da lezzetli peynirli irmik helvası tarifini siz de beğeneceksiniz. Tatlı yapmak için mutfakta saatler geçirmek istemeyenler için ideal olan peynirli irmik helvası tarifi için gerekli malzemeler listesi şöyle; 1.5 su bardağı irmik, 150 gram tuzsuz yada az tuzlu peynir, 100 gram tereyağ, 2 su bardağı tozşeker, 2.5 su bardağı su. Süslemesi için ise toz antepfıstığı.

Peynirli irmik helvası hazırlanışı

Öncelikle peynirin sarı suyunu çıkarması için 1 saat suda bekletin, ardından suyunu süzün. Diğer tarafta tereyağını erip irmiği ilave edin ve rengi pembeleşene kadar kavurun.

Ayrı bir kapta toz şekerle suyu kaynatın ve yavaşça irmiğin üzerine ilave ederek, bir taraftan da karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra kıyılmış peyniri ilave ederek demlenmeye bırakın. 20 dakika sonra servis tabağına alıp üzerine toz antepfıstığı serpin ve sıcak olarak servis edin.

Tam kıvamında irmik helvası için püf noktaları

1) İrmik helvasının koyu bir rengi olması için kısık ateşte güzelce kavurun. İyi kavrulmuş bir irmik helvası çok daha iyi bir kıvam alacaktır. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken şey, eşit bir şekilde kavrulması ve yanmaması için sürekli karıştırmak!

2) İrmik helvasının dağılmaması için az miktarda un kullanabilirsiniz.

3) Hem lezzetini arttırması hem de daha iyi bir kıvamı olması için biraz pekmez kullanabilirsiniz.

4) Daha iyi bir kıvam için kullanacağınız şerbetin soğuk olmasına dikkat edin.

5) Yaptığınız irmik helvasının miktarına göre kullanacağınız su veya sütü eklerken kıvamı cıvık görünebilir. Korkmayın! Kısık ateşte güzelce piştikçe suyunu çekip nefis bir kıvam alacaktır.

6) Sunum aşaması tamamen sizin hayal gücünüzle sınırlı! Ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişlerle zenginleştirebilir, portakal kabuklarıyla irmik helvanızı sarabilir ya da biraz tarçın serpebilirsiniz. Bizim favorimiz ise, içerisine gizlenen dondurma ile ilk kaşıkta kalpleri fethetmek!