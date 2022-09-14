Her hastalığa şifa olacak bir çorba tarifi arıyorsanız iyi haber! Bu etli paça çorbasını içen turp gibi oluyor

Soğuk havalar geliyorken sofranızda şifa olacak sıcacık bir etli paça çorbası olsa fena olmaz. Kolay yapılışı ve enfes tadıyla akşam yemeklerinizin ve misafirli günlerin kurtarıcısı olacak bu çorbayı tarif defterinize büyük bir zevkle not alacaksınız. İşte tadına doyamayacağınız etli paça çorbasının tarifi...

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Etli paça çorbası tarifi

Kolay yapılan en pratik, en lezzetli ve en sağlıklı çorbalardan bir tanesinin tarifini sizler için derledik. Etli paça çorbası tarifi... Akşama misafir varsa ve hangi çorbayı yapacağınıza karar veremiyorsanız bu tarif tam size göre... Havaların soğuduğu ve hastalıkların çoğaldığı bugünlerde bu çorbayla içinizi ısıtacak ve misafirlerinize unutamayacakları bir ziyafet sunacaksınız. Üstelik kolay ve hızlı yapımı ile çok fazla vaktinizi almayacak olan bu çorba sayesinde hazırlayacağınız yemeklere rahat rahat vakit yetiştirebileceksiniz. Küçükten büyüğe herkesin damağında tadını bırakacak olan bu çorbayla namınız duyulacak, evi saran kokusu dışarı taşıp tüm sokağı saracak. İşte yapmaya yemeye doyamayacağınız enfes etli paça çorbası tarifi...

Etli paça çorbası için malzemeler:

- 300 gram dana eti (tercihen boyun eti)

- 2,5 su bardağı et suyu

- 2,5 su bardağı sıcak su

Meyanesi için:

- 4 yemek kaşığı yoğurt

- 1/2 adet limonun suyu

- 1 adet yumurta sarısı

- 2 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı sirke

- 2,5 yemek kaşığı un

Etli paça çorbası yapılışı:

- Etli paça çorbası yapımına başlarken öncelikle eti bir tencereye alın ve üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyip 1,5- 2 saat boyunca pişirin.

- Haşlanmış eti elinizle küçük küçük parçalar haline getirin.

- Daha sonra bir tencerenin içerisine su ve et suyunu alıp kaynamaya bırakın.

- Su kaynayınca elinizle küçük küçük parçalar haline getirmiş olduğunuz etleri içerisine aktın ve 10-15 dakika kadar birlikte kaynatın.

- Ayrı bir kasenin içerisinde terbiyesi için gerekli tüm malzemeleri çırpma teli yardımıyla homojen hale gelene kadar çırpın.

- Kaynamakta olan sudan bir kepçe su alıp terbiyenin hazırmış olduğunuz kasenin içerisine aktaralım ve kasenin içerisindeki tüm malzemeleri suyla beraber güzelce yeniden çırpın.

- Hemen ardından bu terbiyeyi tencereye azar azar döküp bir yandan da karıştırın.

- Terbiyesini tencerenin içine ilave ettikten sonra sürekli karıştırarak, kaynayana kadar pişirmeye devam edin.

- Çorba kaynayıp, birkaç taşım daha kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın.

- Çorbanın içine ilave ettiğiniz terbiyenin kesilmemesi için tencerenin kapağını kapatmayın.

Afiyet olsun...