Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den bol dekolteli plaj pozu "doğdu güneşim"

Yaptığı şarkılar ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ve oyunculuğa da göz kırpan Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in son paylaşımı gözleri şenledirdi. İnstagram'da 58K kişi tarafından takip edilen, bikinili pozunu paylaşan Gizem Tuncer'e yorum yağdı.

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Babası gibi şarkıcılığa soyunan Gizem Tuncer şu sıralar tatilin tadını doyasıya çıkarıyor. Sosyal medyayı sık sık kullanan Gizem Tuncer'in son paylaşımı olay oldu. Bikini giyerek denizin ortasından bir paylaşımda bulunan Gizem Tuncer güzelliği ile bakanları şaşı bıraktı.

Oyunculuğa da göz kırpan Gizem Tuncer geçtiğimiz günlerde parasız adam gereksiz adamdır diyerek günlerce magazin basınında yer almıştı. Bu açıklaması günlerce konuşulunca sözlerim yanlış anlaşıldı diyerek geri vites yapmıştı.

Yeni şarkılar çıkararak dikkatleri üzerine çeken Gizem Tuncer’in son paylaşımı nefesleri kesti! Göğüs dekoltesiyle kalpleri yerinden çıkaran Gizem Tuncer bakın nasıl bir paylaşımda bulundu?

Sosyal medyayı sık sık kullanan ve tatilden pozlar paylaşan Gizem Tuncer'i 58K kişi takip ediyor. Pozları ile gündem olan Gizem Tuncer son olarak verdiği göğüs dekoltesi ile ağızları açık bıraktı.

Birçok kişi Gizem Tuncer’e aşırı dekolte vermesinden dolayı; “Baban bu hallerini görse domdom kurşunuyla vurur”, “Bu kadar cesur paylaşımda, ne bileyim yani” gibi birçok yoruma neden oldu!

Pozları ile sık sık gündem olan Gizem Tuncer kimdir birlikte bakalım

1992 yılında Bodrum'da dünyaya gelen Gizem Tuncer, aslen Şanlıurfalıdır. Usta Sanatçı Mahmut Tuncer’in kızıdır. Annesi ise Işıl Tuncer’dir.

Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kerem Alışık'tan özel oyunculuk dersleri alan Gizem, oyunculuk eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro bölümünü kazanarak tamamladı. Lise eğitimi sırasında Erol Sayan'dan nota, usül ve nazariyat dersleri de alan Gizem, aynı zamanda kendisinin de son öğrencisi oldu.

Üniversitede Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü'nü kazanan Gizem; Alaeddin Yavaşça ve Yücel Paşmakçı gibi Türk müziğinin saygın isimleri ile birlikte çalışma şansı yakaladı. İlk sahne deneyimini babası Mahmut Tuncer'le yaşayan Gizem, 6 sene boyunca Mahmut Tuncer'e sahnede eşlik etti.

Aşk Uykusu EP’si ile müzik dünyasına giriş yapan Tuncer, Tabu isimli şarkısıyla da beğeni kazandı.