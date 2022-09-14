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Türkiye'ye son yedi ayda 24.3 milyar dolar geldi ünlü ekonomist kaynağını açıkladı

Türkiye'ye son yedi ayda 24.3 milyar dolar geldi ünlü ekonomist kaynağını açıkladı

Türkiye analizleriyle bilinen İngiliz ekonomist Timothy Ash, 24.3 milyar dolarla rekor düzeye çıkan Net Hata Noksan sonrasında iddiada bulundu. Ünlü ekonomist doların kaynağının Rusya olduğunu açıkladı.

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Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesinin temmuz gerçekleşmesini açıkladı. Net hata noksan rekor kırarak temmuzda 5.5 milyar, yedi ayda 24.3 milyar  dolar oldu. İngiliz finans gazetesi Financial Times, kaynağı belirsiz 24,4 milyar dolarla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Ankara’nın alışılmadık faiz politikalarının Türkiye ekonomisinde derin sorunlara yol açtığı belirtilen Louis Ashworth imzalı yazıda, ünlü ekonomistlerin görüşlerine de yer verildi.

Büyük bir sermaye akışı

Capital Economics’ten Liam Peach konuyla ilgili olarak; "Gerçek şu ki, net hata noksan kalemini neyin harekete geçirdiğini bilmiyoruz. Bu kalem gerçekte, altın satışları, döviz ve hizmet ticaretinin yanlış kaydedilmesi veya kaçakçılık gibi pek çok şeyi yansıtıyor olabilir. Ancak büyük bir sermaye akışı olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

Paralar Rusya'dan 

Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri takip eden ve yorumlayan ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash ise 24.4 milyar doların kaynağını açıkladı. Ash, paranın Rusya'dan geldiğini öne sürdü. 

Türk bankalarının diğer ülkelerin dışladığı Rus parasını kabul etmekten oldukça mutlu olabileceğini belirten  Ash, "Erdoğan, son aylarda Türkiye’nin Rusya ile daha yakın ticari ilişkiler kurması ve aynı zamanda Ukrayna savunması için çok önemli olan insansız hava araçlarını tedarik etmesiyle elinden gelenin en iyisini yaptı.” dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Merkez Bankamızda dikkat ederseniz bir defa rezerv yükselmeye başladı. Bu tabii döviz rezervi noktasında bizim rahat hareket etmemizi sağlamış oluyor. Bu konuyla ilgili de şu anda birçok dost ülke gerekli desteklerini sağ olsun veriyorlar” sözleri dikkat çekmişti.

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